Будинок звинувачуваного в «тітушководстві» віце-президента Федерації футболу обшукало НАБУ



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Вадим Костюченко та Андрій Павелко пройшли нелегкий шлях керівництва ФФУ злагодженою командою Динамо Киев от Шурика

Обшуки вочевидь пов'язані саме з футбольною діяльністю Вадима Костюченка

23 квітня представники Національного антикорупційного бюро України провели обшук в будинку у віце-президента Федерації футболу України Вадима Костюченка.

Обшуки також відбулися на підконтрольному ФФУ заводі з виробництва штучних газонів у селі Мартусівка на Київщині, а також у кількох фігурантів кримінальної справи, яку НАБУ розслідує з червня 2018 року.

Зауважимо, що у часи Революції Гідності Вадима Костюченка підозрювали в організації діяльності «тітушок». Однак при запрошенні на посаду очільника ФФУ Андрія Павелка ця сторінка з біографії майбутнього заступника не зацікавила.

Раніше сповіщалося, що пан Костюченко надав фальшиві дані про отримання вищої освіти.

Джерело: Динамомания