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    Будинок звинувачуваного в «тітушководстві» віце-президента Федерації футболу обшукало НАБУ

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    Вадим Костюченко та Андрій Павелко пройшли нелегкий шлях керівництва ФФУ злагодженою командою - Будинок звинувачуваного в «тітушководстві» віце-президента Федерації футболу обшукало НАБУ
    Вадим Костюченко та Андрій Павелко пройшли нелегкий шлях керівництва ФФУ злагодженою командою
    Динамо Киев от Шурика

    Обшуки вочевидь пов'язані саме з футбольною діяльністю Вадима Костюченка

    23 квітня представники Національного антикорупційного бюро України провели обшук в будинку у віце-президента Федерації футболу України Вадима Костюченка.

    Обшуки також відбулися на підконтрольному ФФУ заводі з виробництва штучних газонів у селі Мартусівка на Київщині, а також у кількох фігурантів кримінальної справи, яку НАБУ розслідує з червня 2018 року.

    Зауважимо, що у часи Революції Гідності Вадима Костюченка підозрювали в організації діяльності «тітушок». Однак при запрошенні на посаду очільника ФФУ Андрія Павелка ця сторінка з біографії майбутнього заступника не зацікавила.

    Раніше сповіщалося, що пан Костюченко надав фальшиві дані про отримання вищої освіти.

     Читайте також: Ультрас проти ФФУ: на стежині війни

    Джерело: Динамомания

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