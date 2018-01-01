Бундесліга. «Шальке» Коноплянки впевнено переміг «Штутгарт», «Боруссія» Ярмоленка зіграла внічию

Українські легіонери зіграли неповні матчі за свої клуби

«Штутгарт» - «Шальке» Успіх Гельзенкірхена забезпечили Налдо та Харіт ще у першому таймі. Євген Коноплянка вперше з грудня вийшов на поле у стартовому складі. На 65-ій хвилині українець отримав розкішну можливість довести рахунок до розгромного, проте після пасу від партнера не влучив у порожні ворота. На 80-ій хвилині



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Євген Коноплянка. Фото: ФК Шальке

Українські легіонери зіграли неповні матчі за свої клуби

«Штутгарт» - «Шальке»

Успіх Гельзенкірхена забезпечили Налдо та Харіт ще у першому таймі. Євген Коноплянка вперше з грудня вийшов на поле у стартовому складі. На 65-ій хвилині українець отримав розкішну можливість довести рахунок до розгромного, проте після пасу від партнера не влучив у порожні ворота. На 80-ій хвилині Коноплянка поступився місцем на полі Алессандро Шопфу.

Після виїзної перемоги «Шальке» повернув собі другу сходинку, потіснивши звідти «Айнтрахт». У команди Коноплянки – 34 очки, що на 16 пунктів менше, ніж у «Баварії». «Штутгарт» залишився на 15-му місці (20 очок).

«Боруссія» Д – «Фрайбург»

На старті зустрічі Кагава вивів господарів вперед, а в середині першого тайму Петерсен рахунок зрівняв. Після перерви розкішний гол того ж Петерсена, здавалося, приніс «Фрайбургу» перемогу, однак на останніх хвилинах «Боруссія» зусиллями Толяна вирвала нічийний результат.

Таким чином, «Боруссія» з 31 очками вийшла на 5 місце в Бундеслізі, а «Фрайбург» набрав 24 пункти і піднявся на 11 сходинку турнірної таблиці.

Андрій Ярмоленко розпочав матч на лаві запасних, а на 67 хвилині замінив Пулішіча. Українець старався, що принесло результат – його подача призвела до рятівного голу Толяна.

Чемпіонат Німеччини. Бундесліга

20-ий тур

«Штутгарт» - «Шальке» - 0:2

Голи: Налдо(14), Харит(19,п)

«Боруссія» Д – «Фрайбург» - 2:2

Голи: Кагава(9), Тольян(90) – Петерсен(21, 68)

Джерело: Футбол 24