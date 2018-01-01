Бундесліга. «Шальке» поступився «Баварії», Коноплянка відіграв кінцівку матчу

«Баварія» продовжила свою переможну серію

«Шальке» програв «Баварії» в 22 турі німецької Бундесліги. Лєвандовскі на 6 хвилині вивів «Баварію» вперед, а в середині першого тайму Ді Санто відновив рівновагу. Ще до перерви Мюллєр забив переможний гол імені Ральфа Ферманна – голкіпер «Шальке» в другому турі поспіль припускається жахливої



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«Баварія» – «Шальке». Фото: Getty Images

«Баварія» продовжила свою переможну серію

«Шальке» програв «Баварії» в 22 турі німецької Бундесліги.

Лєвандовскі на 6 хвилині вивів «Баварію» вперед, а в середині першого тайму Ді Санто відновив рівновагу. Ще до перерви Мюллєр забив переможний гол імені Ральфа Ферманна – голкіпер «Шальке» в другому турі поспіль припускається жахливої результативної помилки.

«Баварія» продовжила свою переможну серію, набрала 56 очок і зберегла комфортну перевагу над переслідувачами, а «Шальке» з 34 пунктами розмістився на 6 місці в турнірній таблиці.

Євген Коноплянка на 77 хвилині вийшов на поле замість Франко Ді Санто, але врятувати свою команду від поразки не зумів.

Чемпіонат Німеччини. Бундесліга

22-ий тур

«Баварія» – «Шальке» – 2:1

Голи: Лєвандовскі(6), Мюллєр(36) – Ді Санто(29)

Джерело: Футбол 24