Бундесліга. «Шальке» поступився «Баварії», Коноплянка відіграв кінцівку матчу
- Сьогодні, 13:13
-
Розсилка
«Баварія» продовжила свою переможну серію
«Шальке» програв «Баварії» в 22 турі німецької Бундесліги.
Лєвандовскі на 6 хвилині вивів «Баварію» вперед, а в середині першого тайму Ді Санто відновив рівновагу. Ще до перерви Мюллєр забив переможний гол імені Ральфа Ферманна – голкіпер «Шальке» в другому турі поспіль припускається жахливої результативної помилки.
«Баварія» продовжила свою переможну серію, набрала 56 очок і зберегла комфортну перевагу над переслідувачами, а «Шальке» з 34 пунктами розмістився на 6 місці в турнірній таблиці.
Євген Коноплянка на 77 хвилині вийшов на поле замість Франко Ді Санто, але врятувати свою команду від поразки не зумів.
Чемпіонат Німеччини. Бундесліга
22-ий тур
«Баварія» – «Шальке» – 2:1
Голи: Лєвандовскі(6), Мюллєр(36) – Ді Санто(29)
Джерело: Футбол 24