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    Бундесліга. «Шальке» поступився «Баварії», Коноплянка відіграв кінцівку матчу

    «Баварія» продовжила свою переможну серію
    «Шальке» програв «Баварії» в 22 турі німецької Бундесліги. Лєвандовскі на 6 хвилині вивів «Баварію» вперед, а в середині першого тайму Ді Санто відновив рівновагу. Ще до перерви Мюллєр забив переможний гол імені Ральфа Ферманна – голкіпер «Шальке» в другому турі поспіль припускається жахливої
    • Сьогодні, 13:13
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    &laquo;Баварія&raquo; &ndash; &laquo;Шальке&raquo;. Фото: Getty Images
    «Баварія» – «Шальке». Фото: Getty Images

    «Баварія» продовжила свою переможну серію

    «Шальке» програв «Баварії» в 22 турі німецької Бундесліги.

    Лєвандовскі на 6 хвилині вивів «Баварію» вперед, а в середині першого тайму Ді Санто відновив рівновагу. Ще до перерви Мюллєр забив переможний гол імені Ральфа Ферманна – голкіпер «Шальке» в другому турі поспіль припускається жахливої результативної помилки.

    «Баварія» продовжила свою переможну серію, набрала 56 очок і зберегла комфортну перевагу над переслідувачами, а «Шальке» з 34 пунктами розмістився на 6 місці в турнірній таблиці.

    Євген Коноплянка на 77 хвилині вийшов на поле замість Франко Ді Санто, але врятувати свою команду від поразки не зумів.

    Чемпіонат Німеччини. Бундесліга

    22-ий тур

    «Баварія» – «Шальке» – 2:1

    Голи: Лєвандовскі(6), Мюллєр(36) – Ді Санто(29)

    Джерело: Футбол 24

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Євген Коноплянка
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