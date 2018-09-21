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    Чемпіон Формули-1 не хоче, щоб його діти стали гонщиками

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    Ніко Росберг. Фото LAT Images - Чемпіон Формули-1 не хоче, щоб його діти стали гонщиками
    Ніко Росберг. Фото LAT Images

    Ніко Росберг заборонив би свої донькам іти шляхом, який обрав сам спортсмен

    Чемпіон Формули-1 2016 року Ніко Росберг розповів, що заборонив би своїм обом донькам обрати гоночну кар’єру.

    Ніко Росберг залишив Формулу-1 одразу після здобуття чемпіонського титулу у 2016 року, щоб зосередитися на родині.

    З того часу він подекуди з’являвся на автоспортивних заходах, але не взяв участі у жодній гонці будь-якого рівня.

    Ніко разом із дружиною Вівіан виховують двох доньок – Найлу й Алайю, і перспектива, що дівчатка одного дня вирішить піти шляхом тата й дідуся (батько Ніко Кеке Росберг – чемпіон Ф1 1982 року), зовсім не подобається екс-пілоту Mercedes.

    «Це стало б моїм найбільшим кошмаром, - зазначив він в інтерв’ю журналу Bunte. - Я б цього не допустив».

    Вівіан підтримала чоловіка: «Ми були разом протягом 15 років, і весь цей час страх був моїм супутником».

    Цікаво, що Росберг-старший, навпаки, всіляко підтримував бажання свого сина стати гонщиком і був його менеджером допоки Ніко не потрапив до Формули-1.

    Джерело: ua.Motorsport.com

    діти Автоспорт Формула-1
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