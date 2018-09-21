Чемпіон Формули-1 не хоче, щоб його діти стали гонщиками



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Ніко Росберг. Фото LAT Images

Ніко Росберг заборонив би свої донькам іти шляхом, який обрав сам спортсмен

Чемпіон Формули-1 2016 року Ніко Росберг розповів, що заборонив би своїм обом донькам обрати гоночну кар’єру.

Ніко Росберг залишив Формулу-1 одразу після здобуття чемпіонського титулу у 2016 року, щоб зосередитися на родині.

З того часу він подекуди з’являвся на автоспортивних заходах, але не взяв участі у жодній гонці будь-якого рівня.

Ніко разом із дружиною Вівіан виховують двох доньок – Найлу й Алайю, і перспектива, що дівчатка одного дня вирішить піти шляхом тата й дідуся (батько Ніко Кеке Росберг – чемпіон Ф1 1982 року), зовсім не подобається екс-пілоту Mercedes.

«Це стало б моїм найбільшим кошмаром, - зазначив він в інтерв’ю журналу Bunte. - Я б цього не допустив».

Вівіан підтримала чоловіка: «Ми були разом протягом 15 років, і весь цей час страх був моїм супутником».

Цікаво, що Росберг-старший, навпаки, всіляко підтримував бажання свого сина стати гонщиком і був його менеджером допоки Ніко не потрапив до Формули-1.

Джерело: ua.Motorsport.com