Чемпіонат Іспанії. «Атлетико» переграв «Валенсію». Інші матчі
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4 лютого відбулися матчі 22 туру іспанської Прімери
У неділю, 4 лютого відбулися матчі 22 туру чемпіонату Іспанії з футболу.
Так, «Хетафе» - «Леганес» та «Еспаньол - «Барселона» зіграли внічию.
Своєю чергою «Атлетико» переміг «Валенсію», а «Жирона» - «Атлетик» з Більбао.
Чемпіонат Іспанії з футболу
22-й тур
«Хетафе» - «Леганес» 0:0
«Еспаньол» - «Барселона» 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - Морено (66), 1:1 - Піке (82)
«Барселона»: Тер Штеген, Нелсон Семеду (Серджіо Роберто, 59), Піке, Умтіті, Дінь (Альба, 75), Пауліньо, Бускетс, Іньєста, Пако Алькасер (Мессі, 59), Суарес, Коутіньо
«Жирона» - «Атлетик» 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - Стуані (7, пен), 2:0 - Стуані (65)
«Атлетико» - «Валенсія» 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - Корреа (59)
«Атлетико»: Облак, Врсалько, Савич (Хіменес, 29), Годін (Хуанфран, 51), Люка Ернандес, Корреа, Коке, Сауль, Феррейра Карраско (Габі, 62), Грізманн, Дієго Коста
«Валенсія»: Нето, Рубен Везу, Гарай, Габріел, Гайя, Максімович (Солер, 65), Парехо, Кондогбіа, Тони Лато (Родріго, 62), Дзадза, Санті Міна
Попередження: Габі (74), Гайя (90)