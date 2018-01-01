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    Чемпіонат Іспанії. «Атлетико» переграв «Валенсію». Інші матчі

    4 лютого відбулися матчі 22 туру іспанської Прімери
    У неділю, 4 лютого відбулися матчі 22 туру чемпіонату Іспанії з футболу. Так, «Хетафе» - «Леганес» та «Еспаньол - «Барселона» зіграли внічию. Своєю чергою «Атлетико» переміг «Валенсію», а «Жирона» - «Атлетик» з Більбао. Чемпіонат Іспанії з футболу 22-й тур
    • Сьогодні, 08:18
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    Фото: Ла Ліга
    Фото: Ла Ліга

    4 лютого відбулися матчі 22 туру іспанської Прімери

    У неділю, 4 лютого відбулися матчі 22 туру чемпіонату Іспанії з футболу.

    Так, «Хетафе» - «Леганес» та «Еспаньол - «Барселона» зіграли внічию.

    Своєю чергою «Атлетико» переміг «Валенсію», а «Жирона» - «Атлетик» з Більбао.

    Чемпіонат Іспанії з футболу

    22-й тур

    «Хетафе» - «Леганес» 0:0

    «Еспаньол» - «Барселона» 1:1 (0:0)

    Голи: 1:0 - Морено (66), 1:1 - Піке (82)

    «Барселона»: Тер Штеген, Нелсон Семеду (Серджіо Роберто, 59), Піке, Умтіті, Дінь (Альба, 75), Пауліньо, Бускетс, Іньєста, Пако Алькасер (Мессі, 59), Суарес, Коутіньо

    «Жирона» - «Атлетик» 2:0 (1:0)

    Голи: 1:0 - Стуані (7, пен), 2:0 - Стуані (65)

    «Атлетико» - «Валенсія» 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 - Корреа (59)

    «Атлетико»: Облак, Врсалько, Савич (Хіменес, 29), Годін (Хуанфран, 51), Люка Ернандес, Корреа, Коке, Сауль, Феррейра Карраско (Габі, 62), Грізманн, Дієго Коста

    «Валенсія»: Нето, Рубен Везу, Гарай, Габріел, Гайя, Максімович (Солер, 65), Парехо, Кондогбіа, Тони Лато (Родріго, 62), Дзадза, Санті Міна

    Попередження: Габі (74), Гайя (90)

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