Чемпіонат Німеччини. «Боруссія» без Ярмоленка не зуміла переграти «Аугсбург»
- Сьогодні, 08:46
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Фото «Боруссія»
Дортмундці втратили два очки у 24-му турі
«Боруссія» із Дортмунда втратила шанс дещо скоротити відставання від «Баварії» у турнірній таблиці чемпіонату Німеччини сезону-2017/18.
У поєдинку 24-го туру «Боруссія» зіграла внічию з «Аугсбургом».
Ройс відкрив рахунок у першому таймі, але гості відігралися наприкінці зустрічі.
Андрій Ярмоленко відновлюється від травми, тому знову не грав.
«Боруссія» залишилася на другому місці, але «Шальке» Євгена Коноплянки тепер відстає лише на одне очко.
Чемпіонат Німеччини з футболу
Матч 24-го туру
«Боруссія» Дортмунд – «Аугсбург» – 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 – Ройс (16), 1:1 – Данзо (73)
«Боруссія»: Бюркі, Папастатопулос, Шмельцер, Піщек, Топрак, Гьотце, Вайгль, Шюррле, Кастро (Дауд, 62), Ройс (Пулішич, 76), Батшуаї