  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Чемпіонат Німеччини. «Боруссія» без Ярмоленка не зуміла переграти «Аугсбург»

    Дортмундці втратили два очки у 24-му турі
    «Боруссія» із Дортмунда втратила шанс дещо скоротити відставання від «Баварії» у турнірній таблиці чемпіонату Німеччини сезону-2017/18. У поєдинку 24-го туру «Боруссія» зіграла внічию з «Аугсбургом». Ройс відкрив рахунок у першому таймі, але гості відігралися наприкінці зустрічі. Андрій Ярмоленко
    • Сьогодні, 08:46
    • Розсилка
    Фото &laquo;Боруссія&raquo;
    Фото «Боруссія»

    Дортмундці втратили два очки у 24-му турі

    «Боруссія» із Дортмунда втратила шанс дещо скоротити відставання від «Баварії» у турнірній таблиці чемпіонату Німеччини сезону-2017/18.

    У поєдинку 24-го туру «Боруссія» зіграла внічию з «Аугсбургом».

    Ройс відкрив рахунок у першому таймі, але гості відігралися наприкінці зустрічі.

    Андрій Ярмоленко відновлюється від травми, тому знову не грав.

    «Боруссія» залишилася на другому місці, але «Шальке» Євгена Коноплянки тепер відстає лише на одне очко.

    Чемпіонат Німеччини з футболу

    Матч 24-го туру

    «Боруссія» Дортмунд – «Аугсбург» – 1:1 (1:0)

    Голи: 1:0 – Ройс (16), 1:1 – Данзо (73)

    «Боруссія»: Бюркі, Папастатопулос, Шмельцер, Піщек, Топрак, Гьотце, Вайгль, Шюррле, Кастро (Дауд, 62), Ройс (Пулішич, 76), Батшуаї

    6523
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Німеччина Андрій Ярмоленко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ