Чемпіонат Німеччини. «Боруссія» без Ярмоленка не зуміла переграти «Аугсбург»

Дортмундці втратили два очки у 24-му турі

«Боруссія» із Дортмунда втратила шанс дещо скоротити відставання від «Баварії» у турнірній таблиці чемпіонату Німеччини сезону-2017/18. У поєдинку 24-го туру «Боруссія» зіграла внічию з «Аугсбургом». Ройс відкрив рахунок у першому таймі, але гості відігралися наприкінці зустрічі. Андрій Ярмоленко