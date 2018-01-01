Чемпіонат Німеччини. «Боруссія» Ярмоленка розійшлася миром з «Вольсбургом»

Український півзахисник «Боруссії» Андрій Ярмоленко вийшов у стартовому складі, але провалив гру

«Боруссія» Д на своєму полі зіграла в нульову нічию з «Вольфсбургом» в матчі 18-го туру чемпіонату Німеччини. Всю гру «Боруссія» Д володіла перевагою і була зобов'язана забивати хоча б один гол, але їй просто катастрофічно не щастило. Було кілька небезпечних моментів і у гостей, але дортмундців виручав голкіпер



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«Боруссія» Д – «Вольсбург». Фото: Getty Images

Український півзахисник «Боруссії» Андрій Ярмоленко вийшов у стартовому складі, але провалив гру

«Боруссія» Д на своєму полі зіграла в нульову нічию з «Вольфсбургом» в матчі 18-го туру чемпіонату Німеччини.

Всю гру «Боруссія» Д володіла перевагою і була зобов'язана забивати хоча б один гол, але їй просто катастрофічно не щастило.

Було кілька небезпечних моментів і у гостей, але дортмундців виручав голкіпер Роман Бюркі.

Український півзахисник «Боруссії» Андрій Ярмоленко вийшов у стартовому складі, але провалив гру. Двічі екс-лідер «Динамо» не попадав по воротах з забійних позицій, а в декількох епізодах вкрай невдало розпоряджався м'ячем, через що атаки команди попросту захлиналися. На 78-й хвилині його місце на полі зайняв Нурі Шахін.

«Боруссія» Д набрала 29 очок і залишилася на четвертій позиції. «Вольфсбург» з 20 пунктами піднявся на десяту позицію.

У наступному турі команда Петера Штегера поїде в гості до «Герти», а «Вовки» на своєму полі зіграють з «Айнтрахтом».

Чемпіонат Німеччини. Бундесліга

18-ий тур

«Боруссія» Д – «Вольсбург» - 0:0

Джерело: sportarena.com