Чемпіонат Німеччини. «Шальке» без Коноплянки програє. Результати матчів 3-го туру
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Розсилка
Євген пропускав тур через дискваліфікацію
«Шальке» без Євгена Коноплянки поступилося у матчі третього туру чемпіонату Німеччини сезону-2018/19.
Український півзахисник пропускав через поєдинок через дискваліфікацію, яку отримав у попередній зустрічі.
Сильнішою за «Шальке» виявилася менхенгладбаська «Боруссія» – 2:1.
Для гельзенкірхенців це вже третя поразка поспіль, і вони перебувають серед аутсайдерів.
Чемпіонат Німеччини з футболу
Матчі 3-го туру
«Баварія» – «Баєр» – 3:1 (2:1)
Голи: 0:1 – Венделл (5, пен), 1:1 – Толіссо (10), 2:1 – Роббен (19), 3:1 – Хамес (89)
«Баварія»: Ноєр, Боатенг, Рафінья (Алаба, 82), Кімміх, Зюле, Роббен, Толіссо (Хамес, 42), Алькантара, Гнабрі (Мартінес, 59), Мюллер, Левандовськи.
«Боруссія» Менхенгладбах – «Шальке-04» – 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 – Гінтер (3), 2:0 – Геррманн (76), 2:1 – Емболо (90+)
«Шальке»: Ферманн, Налдо, Настасич, Менділь (Шопф, 25), Сані, Каліджурі, Руді, Бенталеб, Бюргшталлер (Тойхерт, 67), Ді Санто (Емболо, 67), Ут.
«Лейпциг» – «Ганновер» – 3:2 (2:1)
Голи: 1:0 – Поульсен (9), 1:1 – Фюллькруг (13), 2:1 – Вернер (40), 3:1 – Вернер (63), 3:2 – Альборноз (65).
«Боруссія» Дортмунд – «Айнтрахт» – 3:1 (1:0)
Голи: 1:0 – Діалло (36), 1:1 – Аллер (68), 2:1 – Вольф (72), 3:1 – Пако Алькасер (88).