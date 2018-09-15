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    Чемпіонат Німеччини. «Шальке» без Коноплянки програє. Результати матчів 3-го туру

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    Фото взяте з twitter.com/borussia - Чемпіонат Німеччини. «Шальке» без Коноплянки програє. Результати матчів 3-го туру
    Фото взяте з twitter.com/borussia

    Євген пропускав тур через дискваліфікацію

    «Шальке» без Євгена Коноплянки поступилося у матчі третього туру чемпіонату Німеччини сезону-2018/19.

    Український півзахисник пропускав через поєдинок через дискваліфікацію, яку отримав у попередній зустрічі.

    Сильнішою за «Шальке» виявилася менхенгладбаська «Боруссія» – 2:1.

    Для гельзенкірхенців це вже третя поразка поспіль, і вони перебувають серед аутсайдерів.

    Чемпіонат Німеччини з футболу

    Матчі 3-го туру

    «Баварія» – «Баєр» – 3:1 (2:1)

    Голи: 0:1 – Венделл (5, пен), 1:1 – Толіссо (10), 2:1 – Роббен (19), 3:1 – Хамес (89)

    «Баварія»: Ноєр, Боатенг, Рафінья (Алаба, 82), Кімміх, Зюле, Роббен, Толіссо (Хамес, 42), Алькантара, Гнабрі (Мартінес, 59), Мюллер, Левандовськи.

    «Боруссія» Менхенгладбах – «Шальке-04» – 2:1 (1:0)

    Голи: 1:0 – Гінтер (3), 2:0 – Геррманн (76), 2:1 – Емболо (90+)

    «Шальке»: Ферманн, Налдо, Настасич, Менділь (Шопф, 25), Сані, Каліджурі, Руді, Бенталеб, Бюргшталлер (Тойхерт, 67), Ді Санто (Емболо, 67), Ут.

    «Лейпциг» – «Ганновер» – 3:2 (2:1)

    Голи: 1:0 – Поульсен (9), 1:1 – Фюллькруг (13), 2:1 – Вернер (40), 3:1 – Вернер (63), 3:2 – Альборноз (65).

    «Боруссія» Дортмунд – «Айнтрахт» – 3:1 (1:0)

    Голи: 1:0 – Діалло (36), 1:1 – Аллер (68), 2:1 – Вольф (72), 3:1 – Пако Алькасер (88).

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Німеччина Євген Коноплянка
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