Чемпіонат Німеччини. «Шальке» Коноплянки мінімально переміг «Гоффенгайм»

«Шальке» набрав 37 очок і піднявся на 5 місце Бундесліги

«Шальке» переграв «Гоффенгайм» в 23 турі Бундесліги. «Шальке» краще розпочав матч і закономірно відкрив рахунок, коли Керер відзначився після розіграшу кутового. Господарі продовжили володіти ініціативою, що вилилося в другий забитий м'яч – Емболо змусив помилитися Фогта. У другому таймі



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«Шальке» - «Гоффенгайм». Фото: Getty Images

«Шальке» набрав 37 очок і піднявся на 5 місце Бундесліги

«Шальке» переграв «Гоффенгайм» в 23 турі Бундесліги.

«Шальке» краще розпочав матч і закономірно відкрив рахунок, коли Керер відзначився після розіграшу кутового. Господарі продовжили володіти ініціативою, що вилилося в другий забитий м'яч – Емболо змусив помилитися Фогта.

У другому таймі «кобальтові» знову підсіли та мусили відбиватися від гострих атак «Гоффенгайма». На 78 хвилині гості скоротили відставання зусиллями Кадержабека та Крамаріча, але врятувати нічию не зуміли.

Таким чином, «Шальке» набрав 37 очок і піднявся на 5 місце Бундесліги, а «Гоффенгайм» з 31 балом залишився в середині в турнірної таблиці.

Нагадаємо, що Євген Коноплянка пропускав цей матч за станом здоров'я.

Чемпіонат Німеччини. Бундесліга

23-й тур

«Шальке» - «Гоффенгайм» - 2:1

Голи: Керер(11), Емболо(28) – Крамарич(78)

«Шальке»: Фарманн - Настасіч, Налдо, Керер, Шопф - Горецка, Каліджурі, Стамбулі - Бюргшталлер, Емболо, Ді Санто

Джерело: Футбол 24