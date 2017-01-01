Чемпіонат Німеччини. «Шальке» Коноплянки не зміг вдома обіграти «Кельн»

Після цього матчу «Шальке» набрав 25 очок і піднявся на 3 місце

В матчі 14-го туру Бундесліги «Кельн» на останніх хвилинах врятував нічию в матчі проти «Шальке». «Шальке» захопив ініціативу в матчі і намагався забити швидкий гол. Бургшталлєр міг забити на 7 хвилині, але його удар влучив у поперечку. Гельзенкірхенці мали ще кілька нагод, тоді як «Кельн» відповів



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Після цього матчу «Шальке» набрав 25 очок і піднявся на 3 місце

В матчі 14-го туру Бундесліги «Кельн» на останніх хвилинах врятував нічию в матчі проти «Шальке».

«Шальке» захопив ініціативу в матчі і намагався забити швидкий гол. Бургшталлєр міг забити на 7 хвилині, але його удар влучив у поперечку.

Гельзенкірхенці мали ще кілька нагод, тоді як «Кельн» відповів лише одним моментом Осако. На 36-й хвилині «Шальке» таки відкрив рахунок, Бургшталлєр забив уже в порожні ворота після пасу Каліджурі.

Однак на початку другого тайму «Кельн» зрівняв рахунок. Після подачі зі штрафного Озкан потилицею скинув м'яч на Гірассі, який з лінії воротарського переправив м'яч у ворота.

«Шальке» оточив штрафний майданчик Кельна і мали купу моментів, однак Коноплянка і Очіпка не змогли влучно пробити, а удар Бургшталлєра потягнув воротар.

Гельзенкірхенці таки вийшли вперед в рахунку, Харіт після класної комбінації з другої спроби переправив м'яч у ворота. Але Гірассі врятував нічию для Кельна, реалізувавши пенальті на 77 хвилині.

Після цього матчу «Шальке» набрав 25 очок і піднявся на 3 місце, «Кельн» з 8 пунктами залишається на останньому місці.

Чемпіонат Німеччини. Бундесліга

14-ий тур

«Шальке» – «Кельн» – 2:2

Голи: Бургшталлєр(36), Харіт(72) – Гірассі(50, 78,п.)

Турнірна таблиця станом на 2 грудня

Джерело: Футбол 24