Чемпіонат Німеччини. «Шальке» Коноплянки здолав «Байєр»
- Сьогодні, 18:28
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Розсилка
«Шальке» обходить «Байєр» і з 40 очками займає третю позицію
У матчі 24 туру німецької Бундесліги леверкузенський «Байєр» не зміг створити серйозних проблем команді Доменіко Тедеско.
Перед грою «Байєр» випереджав «Шальке» на одне очко і в разі перемоги міг одноосібно посісти другу сходинку у турнірній таблиці. Однак, гра у фармацевтів не задалася від самого початку – вже на 11-й хвилині Гвідо Бурґшталлер розібрався із захисниками і вийшов один на один проти Бернда Лено, точно пробивши у лівий нижній кут.
А наприкінці першого тайму леверкузенці залишились у меншості – Доменік Кор примудрився отримати дві жовті картки за 6 хвилин, залишивши свою команду у меншості.
Не дивно, що весь другий тайм ініціативу тримав «Шальке», що вилилося у серію гострих моментів. Найгострішим був Емболо - півзахисник запоров кілька виходів віч-на-віч, але один з них призвів до пенальті у ворота Байєра. Набіль Бенталеб був точний - 0:2.
Таким чином, «Шальке» обходить «Байєр» і з 40 очками займає третю позицію, в той час як леверкузенці спустилися на п'яте місце з 38 очками.
Чемпіонат Німеччини. Бундесліга
24-ий тур
«Байєр» - «Шальке» - 0:2
Голи: Бургшталлер(11), Бенталеб(89)
Джерело: Футбол 24