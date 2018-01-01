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    Чемпіонат Німеччини. «Шальке» Коноплянки здолав «Байєр»

    «Шальке» обходить «Байєр» і з 40 очками займає третю позицію
    У матчі 24 туру німецької Бундесліги леверкузенський «Байєр» не зміг створити серйозних проблем команді Доменіко Тедеско. Перед грою «Байєр» випереджав «Шальке» на одне очко і в разі перемоги міг одноосібно посісти другу сходинку у турнірній таблиці. Однак, гра у фармацевтів не задалася від самого початку
    • Сьогодні, 18:28
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    &laquo;Байєр&raquo; - &laquo;Шальке&raquo;. Фото:&nbsp;bkru.co
    «Байєр» - «Шальке». Фото: bkru.co

    «Шальке» обходить «Байєр» і з 40 очками займає третю позицію

    У матчі 24 туру німецької Бундесліги леверкузенський «Байєр» не зміг створити серйозних проблем команді Доменіко Тедеско.

    Перед грою «Байєр» випереджав «Шальке» на одне очко і в разі перемоги міг одноосібно посісти другу сходинку у турнірній таблиці. Однак, гра у фармацевтів не задалася від самого початку – вже на 11-й хвилині Гвідо Бурґшталлер розібрався із захисниками і вийшов один на один проти Бернда Лено, точно пробивши у лівий нижній кут.

    А наприкінці першого тайму леверкузенці залишились у меншості – Доменік Кор примудрився отримати дві жовті картки за 6 хвилин, залишивши свою команду у меншості.

    Не дивно, що весь другий тайм ініціативу тримав «Шальке», що вилилося у серію гострих моментів. Найгострішим був Емболо - півзахисник запоров кілька виходів віч-на-віч, але один з них призвів до пенальті у ворота Байєра. Набіль Бенталеб був точний - 0:2.

    Таким чином, «Шальке» обходить «Байєр» і з 40 очками займає третю позицію, в той час як леверкузенці спустилися на п'яте місце з 38 очками.

    Чемпіонат Німеччини. Бундесліга

    24-ий тур

    «Байєр» - «Шальке» - 0:2

    Голи: Бургшталлер(11), Бенталеб(89)

    Джерело: Футбол 24

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