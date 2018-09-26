Чемпіонат Німеччини. «Шальке» з Коноплянкою знову програє та інші результати 5-го туру
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Розсилка
Це вже п'ята поспіль поразка клубу Євгена у чемпіонаті
«Шальке-04» зазнав п’ятої поразки поспіль на старті чемпіонату Німеччини сезону-2018/19.
Команда Євгена Коноплянки у черговому турі внутрішньої першості поступилася на виїзді «Фрайбургу».
Український атакувальний півзахисник відіграв 69 хвилин, але нічим не запам’ятався.
Таким чином, «Шальке» продовжує займати останнє місце у чемпіонаті, не маючи очок.
Окрім того, перші бали у сезоні втратила «Баварія». Мюнхенці вдома не зуміли обіграти «Аугсбург».
Водночас, суперник «Шахтаря» у Лізі чемпіонів «Гоффенгайм» здобув три очки, здолавши у гостях «Ганновер».
Чемпіонат Німеччини з футболу
Матчі 5-го туру
«Фрайбург» – «Шальке» – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Нідерлехнер (52)
«Шальке»: Ферманн, Настасич, Сане, Менділь, Харіт, Каліджурі, Коноплянка (Шопф, 69), Сердар, Бенталеб, Емболо (Бургшталлер, 81), Тойхерт (Ут, 53).
«Баварія» – «Аугсбург» – 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 – Роббен (48), 1:1 – Гьотце (86)
«Баварія»: Ноєр, Гуммельс, Зюле, Кімміх, Горетцка (Алаба, 46), Гнабрі (Рібері, 59), Саншеш, Мартінес, Роббен, Мюллер, Вагнер (Алькантара, 75)
«Ганновер» – «Гоффенгайм» – 1:3 (0:1)
Голи: 0:1 – Бренет (20), 0:2 – Кадержабек (49), 1:2 – Фюллькруг (55, пен), 1:3 – Бельфоділь (90).
«Гоффенгайм»: Кобель, Фогт, Акпогума, Кадержабек, Бічакчич, Гриллич, Бітенкур (Крамарич, 65), Нелсон (Цубер, 46), Бренет, Жоелінтон (Бельфоділь, 76), Салаї.