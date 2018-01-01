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    Чемпіонат України з футболу впав у міжнародному рейтингу на одну позицію

    Не всі фанати можуть погодитися з цією статистикою
    Міжнародна федерація футбольної історії і статистики опублікувала список найсильніших національних чемпіонатів 2017 року у світі. Крім різних премій, Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) займається ще і складанням рейтингу найсильніших чемпіонатів у світі. Члени IFFHS отримали розсилку по електронній пошті з повною
    • Вчора, 21:46
    • Розсилка
    Чемпіонат України з футболу
    Чемпіонат України з футболу

    Не всі фанати можуть погодитися з цією статистикою

    Міжнародна федерація футбольної історії і статистики опублікувала список найсильніших національних чемпіонатів 2017 року у світі.

    Крім різних премій, Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) займається ще і складанням рейтингу найсильніших чемпіонатів у світі.

    Члени IFFHS отримали розсилку по електронній пошті з повною розкладкою рейтингу за 2017 рік. Чемпіонат України в ньому займає 23-е місце - на одне нижче, ніж було станом на 31.12.2016.

    Бали підраховуються по хитрій формулі і не всі з цією статистикою можуть погодитися. Наприклад, 26-е місце Бельгії (була на 9-му) на тлі злету Ізраїлю на 12-е трохи, м'яко кажучи, дивує. Точно так же, як і падіння Туреччини, Голландії.

    Чемпіонат Іспанія очолює цей рейтинг з 2010 року - тут нічого не змінюється. Починаючи з 1991 року (тоді вперше був складений рейтинг), Іспанія 12 раз була визнана найсильнішою, Італія - 10, Англія - 4, Німеччина - 1.

    У топ-50 увійшли 32 чемпіонати з зони УЄФА, 7 - КОНМЕБОЛ, по 5 - АФК і КАФ, 1 - КОНКАКАФ.

    Джерело: zbirna.com

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