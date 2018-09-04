Чергова поразка Ярмоленка в Англії та «червоний» вікенд для футболістів збірної України



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Руслан Маліновський. Фото ФК «Генк»

Підсумки виступів українських футболістів у Європи за минулі вихідні

Напередодні приїзду до табору національної збірної футболісти команди Андрія Шевченка з різним успіхом провели поєдинки у складі своїх клубів.

У суботу, 1 вересня, четвертої поспіль поразки в англійській прем’єр-лізі зазнав «Вест Гем» Андрія Ярмоленка. Український півзахисник з’явився у домашній грі проти «Вулвергемптона» (0:1) одразу після перерви.

Не мав проблем із «Маріуполем» у чемпіонаті України «Шахтар». «Гірники» перемогли з рахунком 2:0, а у їхньому складі на полі виходило четверо футболістів збірної країни: Андрій П’ятов, Ярослав Ракицький (жовта картка), Тарас Степаненко та Марлос.

У Бельгії вдруге поспіль не зміг перемогти «Андерлехт» Євгена Макаренка. Цього разу команда українця, який відіграв повну зустріч, розійшлася миром з «Антверпеном» (1:1).

Невдалим вийшло повернення Євгена Коноплянки до складу «Шальке» після травми. Українець з’явився на полі з перших хвилин домашнього матчу бундесліги проти «Герти» й на 95-й хвилині отримав червону картку, а його команда поступилася – 0:2.

Відіграв 85 хвилин у складі «Гента» Роман Яремчук. Його команда без проблем розбила на виїзді «Серкль Брюгге» (3:0).

Другу поспіль мінімальну перемогу у новому чемпіонаті Греції здобув ПАОК. Команда Євгена Хачеріді, що відіграв зі стартового до фінального свистка, здолала вдома «Паніоніос» (1:0). Ще один українець у лавах господарів поля, Євген Шахов, також провів усю зустріч.

Несподіваної поразки на власному полі в чемпіонаті України зазнало «Динамо». У Києві столичну команду обіграли «Карпати» – 2:0. У складі переможених на полі був квартет збірників: Денис Бойко, Микита Бурда, Віктор Циганков і Віталій Буяльський.

Жодних проблем з «Арсеналом-Київ» у столиці не мала «Зоря» Олександра Караваєва, яка розгромила суперника – 5:0. На рахунку гравця збірної України – гол і результативна передача.

Нарешті, дуже помітно провів черговий матч у складі «Генка» Руслан Маліновський. У виїзній грі проти «Кортрейка» (3:3) наш півзахисник встиг забити, віддати результативний пас та отримати червону картку.

Джерело: ФФУ