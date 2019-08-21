Чи варто так ризикувати? Легендарний Касільяс повертається у футбол після інфаркту



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Ікер Касільяс не може залишатися без футболу UA-Футбол

Ікер розраховує вийти на поле в грудні

38-річний іспанський воротар португальського «Порту» Ікер Касільяс може повернутися на поле після інфаркту, вже в грудні поточного року. Незабаром Ікер пройде ряд тестів, які і визначать, чи зможе легендарний футболісст знову грати. Про це повідомляє A Bola.

Касільяс грає в «Порту» з 2015-го року. До переходу в португальський клуб, чемпіон світу-2010 і чемпіон Європи 2008 і 2012 років, всю кар'єру провів в мадридському «Реалі».

Нагадаємо, 1 травня у Касільяса стався інфаркт міокарда під час тренування «Порту». Пізніше лікар-кардіолог Хуан Антоніо Корбалан заявив, що Ікеру доведеться завершити кар’єру. Проте 8 серпня воротар потрапив у заявку «Порту» на новий сезон.