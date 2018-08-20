Дебютний матч жіночої студентської збірної України завершився внічию
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Команда вперше зіграла проти молодіжної збірної України
19 серпня 2018 року у с. Щасливе Київської області відбувся товариський матч між жіночими збірними України.
Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.
У межах навчально-тренувального збору студентська збірна зіграла свій дебютний поєдинок проти молодіжної збірної WU-19.
Нагадаємо, що «молодіжка» продовжує готуватися до кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи-2019, який із 1-го по 9 жовтня пройде у Литві.
Наші дівчата поборються за вихід до наступного етапу з командами Ірландії, Литви та Фарерських островів. А ось студентки зібралися вперше, з метою підготовки до XXX літньої Всесвітньої Універсіади, яка 3 липня 2019 року стартує у Неаполі (Італія).
Матч завершився внічию 1:1.
Товариський матч жіночих збірних
Україна WU19 — Україна (студенти) 1:1 (0:0)
Голи: Семенюк (67) — Кравчук (80).
Нереалізований пенальті: Подольська (60).
Україна WU19: Крищишин, Шайнюк, Колещук, Нікітюк, Лукач, Постол, Котяш, Янчук, Куніна (к), Гірин, Білокур.
У другому таймі виходили: Вальчук, Ілліна, Мажара, Семенюк, Курдюк, Кузьмич, Ціхач, Куп'як, Вегерич.
Україна (студенти): Бондарчук, Подольська, Ковтун, Мохнач, Сірмай, Полюхович (к), Кравчук, Петрик, Китава, Шевчук, Малахова.
У другому таймі виходили: Рябовіл, Левицька, Яруш, Козуб, Кумеда, Гриб, Головач.