Дебютний матч жіночої студентської збірної України завершився внічию



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Фото: ФФУ

Команда вперше зіграла проти молодіжної збірної України

19 серпня 2018 року у с. Щасливе Київської області відбувся товариський матч між жіночими збірними України.

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

У межах навчально-тренувального збору студентська збірна зіграла свій дебютний поєдинок проти молодіжної збірної WU-19.

Нагадаємо, що «молодіжка» продовжує готуватися до кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи-2019, який із 1-го по 9 жовтня пройде у Литві.

Наші дівчата поборються за вихід до наступного етапу з командами Ірландії, Литви та Фарерських островів. А ось студентки зібралися вперше, з метою підготовки до XXX літньої Всесвітньої Універсіади, яка 3 липня 2019 року стартує у Неаполі (Італія).

Матч завершився внічию 1:1.

Товариський матч жіночих збірних

Україна WU19 — Україна (студенти) 1:1 (0:0)

Голи: Семенюк (67) — Кравчук (80).

Нереалізований пенальті: Подольська (60).

Україна WU19: Крищишин, Шайнюк, Колещук, Нікітюк, Лукач, Постол, Котяш, Янчук, Куніна (к), Гірин, Білокур.

У другому таймі виходили: Вальчук, Ілліна, Мажара, Семенюк, Курдюк, Кузьмич, Ціхач, Куп'як, Вегерич.

Україна (студенти): Бондарчук, Подольська, Ковтун, Мохнач, Сірмай, Полюхович (к), Кравчук, Петрик, Китава, Шевчук, Малахова.

У другому таймі виходили: Рябовіл, Левицька, Яруш, Козуб, Кумеда, Гриб, Головач.