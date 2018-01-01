«Депортиво» Коваля в меншості не зміг втримати перемогу над «Леванте»

«Депортиво» з 17 пунктами розташувався на 18 місці

В матчі 21-го туру Ла Ліги «Леванте» на останніх хвилинах врятував нічию в матчі з «Депортиво» (2:2). «Депортиво» в середині першого тайму вийшов вперед в рахунку, Адріан замкнув подачу Лукаса Переса зі штрафного. Наприкінці тайму Андоне подвоїв перевагу своєї команди, але трохи раніше Борхес отримав другу



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«Депортіво» – «Леванте». Фото: сайт Ла Ліги

«Депортиво» з 17 пунктами розташувався на 18 місці

В матчі 21-го туру Ла Ліги «Леванте» на останніх хвилинах врятував нічию в матчі з «Депортиво» (2:2).

«Депортиво» в середині першого тайму вийшов вперед в рахунку, Адріан замкнув подачу Лукаса Переса зі штрафного.

Наприкінці тайму Андоне подвоїв перевагу своєї команди, але трохи раніше Борхес отримав другу жовту, чим і підвів свою команду. Під завісу матчу Іві зумів оформити дубль і врятувати нічию для своєї команди.

Після цього матчу «Леванте» залишився на 16 місці з 19 очками, «Депортиво» з 17 пунктами розташувався на 18 місці.

Чемпіонат Іспанії. Ла Ліга

21-ий тур

«Депортиво» – «Леванте» – 2:2

Голи: Адріан(19), Андоне(45) – Іві(80, 84)

Джерело: Футбол 24