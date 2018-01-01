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    «Депортиво» Коваля в меншості не зміг втримати перемогу над «Леванте»

    «Депортиво» з 17 пунктами розташувався на 18 місці
    В матчі 21-го туру Ла Ліги «Леванте» на останніх хвилинах врятував нічию в матчі з «Депортиво» (2:2). «Депортиво» в середині першого тайму вийшов вперед в рахунку, Адріан замкнув подачу Лукаса Переса зі штрафного. Наприкінці тайму Андоне подвоїв перевагу своєї команди, але трохи раніше Борхес отримав другу
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    &laquo;Депортіво&raquo; &ndash; &laquo;Леванте&raquo;. Фото: сайт Ла Ліги
    «Депортіво» – «Леванте». Фото: сайт Ла Ліги

    «Депортиво» з 17 пунктами розташувався на 18 місці

    В матчі 21-го туру Ла Ліги «Леванте» на останніх хвилинах врятував нічию в матчі з «Депортиво» (2:2).

    «Депортиво» в середині першого тайму вийшов вперед в рахунку, Адріан замкнув подачу Лукаса Переса зі штрафного.

    Наприкінці тайму Андоне подвоїв перевагу своєї команди, але трохи раніше Борхес отримав другу жовту, чим і підвів свою команду. Під завісу матчу Іві зумів оформити дубль і врятувати нічию для своєї команди.

    Після цього матчу «Леванте» залишився на 16 місці з 19 очками, «Депортиво» з 17 пунктами розташувався на 18 місці.

    Чемпіонат Іспанії. Ла Ліга

    21-ий тур

    «Депортиво» – «Леванте» – 2:2

    Голи: Адріан(19), Андоне(45) – Іві(80, 84)

    Джерело: Футбол 24

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