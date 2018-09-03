Дешам, Зідан і Далич претендують на звання найкращого тренера року за версією ФІФА
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За цих фахівців проголосувало найбільше число вболівальників і експертів
ФІФА оголосила імена трьох фіналістів в боротьбі за нагороду найкращому тренеру року.
Ними стали головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам, головний тренер збірної Хорватії Златко Далич і екс-тренер «Реала» Зінедін Зідан.
За цих фахівців проголосувало найбільше число вболівальників і експертів.
Зі списку претендентів на нагороду вибули: Массіміліано Аллегрі («Ювентус»), Станіслав Черчесов (Збірна Росії), Пеп Гвардіола («Манчестер Сіті»), Юрген Клопп («Ліверпуль»), Роберто Мартінес (Збірна Бельгії), Дієго Сімеоне («Атлетико»), Гарет Саутгейт (Збірна Англії) і Ернесто Вальверде («Барселона»).
Finalists: #TheBest Men’s Coach Award— FIFA.com (@FIFAcom) 3 сентября 2018 г.
@DalicZlatko
Didier Deschamps
Zinedine Zidane#FIFAFootballAwards pic.twitter.com/zZkhVVOq6W
Імена тріумфаторів будуть оголошені в Лондоні 24 вересня на церемонії вручення нагород ФІФА 2018 року.