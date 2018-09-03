Дешам, Зідан і Далич претендують на звання найкращого тренера року за версією ФІФА



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Дідьє Дешам

За цих фахівців проголосувало найбільше число вболівальників і експертів

ФІФА оголосила імена трьох фіналістів в боротьбі за нагороду найкращому тренеру року.

Ними стали головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам, головний тренер збірної Хорватії Златко Далич і екс-тренер «Реала» Зінедін Зідан.

За цих фахівців проголосувало найбільше число вболівальників і експертів.

Зі списку претендентів на нагороду вибули: Массіміліано Аллегрі («Ювентус»), Станіслав Черчесов (Збірна Росії), Пеп Гвардіола («Манчестер Сіті»), Юрген Клопп («Ліверпуль»), Роберто Мартінес (Збірна Бельгії), Дієго Сімеоне («Атлетико»), Гарет Саутгейт (Збірна Англії) і Ернесто Вальверде («Барселона»).

Імена тріумфаторів будуть оголошені в Лондоні 24 вересня на церемонії вручення нагород ФІФА 2018 року.