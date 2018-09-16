Девід Бекхем хоче переманити до свого футбольного клубу Мессі



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Фото взяте з ресурсу postimees.ee

Англієць хоче запросити Мессі до свого клубу МЛС у 2020 році

Девід Бекхем планує запросити до свого клубу «Інтер» Майамі нападника «Барселони» Ліонеля Мессі.

Команда почне виступи у МЛС у 2020 році, і Бекхем розраховує підписати аргентинця до початку дебютного сезону.

Чинний контракт Мессі з «Барселоною» розрахований до кінця сезону-2020/21. Влітку 2020 року йому виповниться 33.

Джерело, близьке до клубу Бекхема, повідомляє, що переговори з Мессі на даний момент не ведуться проте сам Девід не раз висловлював своє захоплення грою аргентинця.

Цікаво, що сам Бекхам на раз протистояв Мессі на полі, захищаючи кольори найпринциповішого суперника «Барселони» мадридського «Реалу», а також за часів виступів у складі «ПСЖ».

Джерело: Tribuna.com