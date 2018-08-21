Девід Бекхем стане послом «Ігор нескорених», які в жовтні відбудуться у Сіднеї
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Як очікується, колишній капітан футбольної збірної Англії приєднається до принца Гаррі під час події
Відомий футболіст Девід Бекхем підтвердив інформацію про те, що він буде послом Invictus Games у Сіднеї, та заявив, що неймовірно пишається цією роллю.
Про це повідомляє news.com.au.
«Мені пощастило зустрітися і працювати з багатьма ветеранами і пораненими британськими військовослужбовцями, і мене підкорили їхні мужність, стійкість і дух, проявлені кожним з них. Вся команда Invictus Games, на чолі з герцогом Сассекським, досягла чудових результатів за такий короткий проміжок часу, використовуючи спорт як потужну силу для реабілітації та об'єднання, і я не можу дочекатися, щоб стати частиною енергії та майстерності цьогорічних Ігор», - написав Бекхем у своєму Instagram.
Як очікується, колишній капітан футбольної збірної Англії приєднається до принца Гаррі під час події.
Організатори Ігор ще повинні підтвердити, як футбольна зірка буде задіяна в цьому заході.
В австралійському Сіднеї 17 серпня відбулася церемонія підняття прапора Ігор нескорених (Invictus Games), які відбудуться у жовтні.
Джерело: Укрінформ