Дієго Косту дискваліфікували на вісім матчів через образу матері арбітра
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Коста заперечував звинувачення, але його вина була доведена завдяки аудіозаписам з мікрофона судді
Нападаючий мадридського «Атлетіко» Дієго Коста покараний восьмиматчевою дискваліфікацією. Про це повідомляє Marca, публікуючи офіційне рішення контрольно-дисциплінарного комітету Королівської іспанської федерації футболу.
Таке покарання накладено на форварда за образу арбітра Хесуса Хіля Мансано в матчі 31-го туру чемпіонату Іспанії з «Барселоною» (0:2). Коста отримав червону картку в середині першого тайму. Після матчу Мансано вказав в протоколі, що Коста використовував образливі висловлювання на адресу його матері.
Коста заперечував звинувачення, але його вина була доведена завдяки аудіозаписам з мікрофона арбітра.
До кінця нинішнього сезону в Прімері командам залишилося провести по сім матчів. Таким чином, сезон для Кости закінчений достроково, так як «Атлетіко» вилетів з Кубка Іспанії і Ліги чемпіонів.
Коста також оштрафований на € 6 тис., а мадридський клуб - на € 2,8 тис.