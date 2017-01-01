Дієго Марадона вимагає заарештувати власну дочку

Легенда футболу звинувачує свою дочку Джанніну у фінансових махінаціях

Адвокат Матіас Морла, який представляє Дієго Марадону в справі проти колишньої дружини Клаудії Вільяфаньї, заявив про вимогу легендарного футболіста заарештувати власну дочку Джанніну. Про це пише Sport.es. Сімейний судовий процес триває з 2015 року, коли Марадона звинуватив свою колишню дружину в крадіжці у нього 3,8 мільйона євро. За



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Легенда футболу звинувачує свою дочку Джанніну у фінансових махінаціях

Адвокат Матіас Морла, який представляє Дієго Марадону в справі проти колишньої дружини Клаудії Вільяфаньї, заявив про вимогу легендарного футболіста заарештувати власну дочку Джанніну. Про це пише Sport.es.

Сімейний судовий процес триває з 2015 року, коли Марадона звинуватив свою колишню дружину в крадіжці у нього 3,8 мільйона євро. За словами адвоката, Джанніна причетна до відмивання вкрадених у батька грошей, тому сторона обвинувачення має намір просити про її арешт.

«У нас є докази, що Джанніна літала в Уругвай і здійснювала там різні банківські операції, хоча у неї немає ні рахунку, ні активів. Ми вважаємо, що в даному випадку необхідний превентивний арешт», - заявив адвокат Морла.

На питання про те, як батько ставиться до можливого взяття під варту своєї дочки, Морла заявив, що Марадона не може припинити розслідування, тому що цією справою вже займаються прокурор і суд.

Джанніна відповіла на ці звинувачення на своїй сторінці у Twitter.

«Вони знають, де я живу, нехай приходять коли захочуть. Я прощала батькові і жахливіші речі, тому у мене немає ніяких образ. Завдяки йому, в тому числі, я можу бути тим, ким захочу», - написала вона.

Нагадаємо, Джанніна Марадона є однією з двох дочок Дієго і Клаудії Вільяфаньї. Також вона колишня дружина форварда «Манчестер Сіті» Серхіо Агуеро, від шлюбу з яким у неї є син Бенхамін.

Джерело: Укрінформ