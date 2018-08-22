«Динамо» і «Шахтар» підтримали соціальний проект міністерства з питань тимчасово окупованих територій



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У киян участь в кампанії взяли голкіпер Денис Бойко і півзахисник Віталій Буяльський, у донеччан - вся команда

Напередодні Дня Незалежності Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (МТОТ) ініціювало Всеукраїнську інформаційну кампанію «Посада: простий українець».

До акції вже приєдналися «Шахтар» і «Динамо».

Кампанія об’єднує простих українців з різних куточків України будь-якого віку,представників різних професій, соціальних груп, мовної, етнічної та релігійної приналежності.

За задумом організаторів акція має стати приводом поділитися щирими вітаннями, усмішками і вірою в успішне майбутнє України, що починається з кожного громадянина.

В межах кампанії частину привітань буде також розміщено на біл-бордах, потягах «Інтерсіті», міжміських електричках в усіх областях України, а також у київському та харківському Метрополітенах.

У киян участь в кампанії взяли голкіпер Денис Бойко і півзахисник Віталій Буяльський, у донеччан - вся команда, а також окремо захисник Богдан Бутко і головний тренер Паулу Фонсека.

Бажаєте також привітати Україну та своїх друзів з Незалежністю?



Зробите це просто зараз: https://t.co/7q9ZcAn2gW pic.twitter.com/1VmE9wC0HO — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 22 августа 2018 г.



