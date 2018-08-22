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    «Динамо» і «Шахтар» підтримали соціальний проект міністерства з питань тимчасово окупованих територій

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    «Динамо» і «Шахтар» підтримали соціальний проект міністерства з питань тимчасово окупованих територій

    У киян участь в кампанії взяли голкіпер Денис Бойко і півзахисник Віталій Буяльський, у донеччан - вся команда

    Напередодні Дня Незалежності Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (МТОТ) ініціювало Всеукраїнську інформаційну кампанію «Посада: простий українець».

    До акції вже приєдналися «Шахтар» і «Динамо».

    Кампанія об’єднує простих українців з різних куточків України будь-якого віку,представників різних професій, соціальних груп, мовної, етнічної та релігійної приналежності.

    За задумом організаторів акція має стати приводом поділитися щирими вітаннями, усмішками і вірою в успішне майбутнє України, що починається з кожного громадянина.

    В межах кампанії частину привітань буде також розміщено на біл-бордах, потягах «Інтерсіті», міжміських електричках в усіх областях України, а також у київському та харківському Метрополітенах.

    У киян участь в кампанії взяли голкіпер Денис Бойко і півзахисник Віталій Буяльський, у донеччан - вся команда, а також окремо захисник Богдан Бутко і головний тренер Паулу Фонсека.


    ФК «Динамо» «Шахтар» Паулу Фонсека тренер
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