«Динамо» і «Шахтар» зіграють в останньому турі другого етапу Прем'єр-ліги України
- Сьогодні, 15:50
-
Розсилка
Став відомий календар другого етапу поточного сезону української Прем'єр-ліги
Став відомий календар другого етапу поточного сезону української Прем'єр-ліги.
На НСК «Олімпійський» відбулося жеребкування другого етапу Прем'єр-ліги України.
Він розпочнеться в березні, базова дата 23 туру – 10 березня.
Завершиться поточний розіграш української Прем'єр-ліги в другій половині травня, базова дата 32 туру – 19 травня.
Зазначимо, що найпринциповіші українські протистояння за участю «Динамо» та «Шахтаря» можуть відбутися в 27 турі (базова дата – 14 квітня) та 32 турі (базова дата – 19 травня).
Повні результати жеребкування другого етапу УПЛ:
У першому випадку заплановано матч між першим і другим місцем за підсумками першого етапу, а в другому – між другим і першим.
23-й тур (10 березня)
Друга команда - п'ята команда
3 - 1
6 - 4
24-й тур (17 березня)
2 - 3
1 - 6
5 - 4
25-й тур (31 березня)
6 - 2
3 - 5
4 - 1
26-й тур (7 квітня)
2 - 4
3 - 6
5 - 1
27-й тур (14 квітня)
1 - 2
6 - 5
4 - 3
28-й тур (21 квітня)
5 - 2
1 - 3
4 - 6
29-й тур (28 квітня)
3 - 2
6 - 1
4 - 5
30-й тур (5 травня)
2 - 6
5 - 3
1 - 4
31-й тур (13 травня)
4 - 2
6 - 3
1 - 5
32-й тур (19 травня)
2 - 1
5 - 6
3 - 4
Джерело: Футбол 24