«Динамо» і «Шахтар» зіграють в останньому турі другого етапу Прем'єр-ліги України

Став відомий календар другого етапу поточного сезону української Прем'єр-ліги

Став відомий календар другого етапу поточного сезону української Прем'єр-ліги. На НСК «Олімпійський» відбулося жеребкування другого етапу Прем'єр-ліги України. Він розпочнеться в березні, базова дата 23 туру – 10 березня. Завершиться поточний розіграш української Прем'єр-ліги в другій половині травня, базова дата 32 туру



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Став відомий календар другого етапу поточного сезону української Прем'єр-ліги

Став відомий календар другого етапу поточного сезону української Прем'єр-ліги.

На НСК «Олімпійський» відбулося жеребкування другого етапу Прем'єр-ліги України.

Він розпочнеться в березні, базова дата 23 туру – 10 березня.

Завершиться поточний розіграш української Прем'єр-ліги в другій половині травня, базова дата 32 туру – 19 травня.

Зазначимо, що найпринциповіші українські протистояння за участю «Динамо» та «Шахтаря» можуть відбутися в 27 турі (базова дата – 14 квітня) та 32 турі (базова дата – 19 травня).

Повні результати жеребкування другого етапу УПЛ:

У першому випадку заплановано матч між першим і другим місцем за підсумками першого етапу, а в другому – між другим і першим.

23-й тур (10 березня)

Друга команда - п'ята команда

3 - 1

6 - 4

24-й тур (17 березня)

2 - 3

1 - 6

5 - 4

25-й тур (31 березня)

6 - 2

3 - 5

4 - 1

26-й тур (7 квітня)

2 - 4

3 - 6

5 - 1

27-й тур (14 квітня)

1 - 2

6 - 5

4 - 3

28-й тур (21 квітня)

5 - 2

1 - 3

4 - 6

29-й тур (28 квітня)

3 - 2

6 - 1

4 - 5

30-й тур (5 травня)

2 - 6

5 - 3

1 - 4

31-й тур (13 травня)

4 - 2

6 - 3

1 - 5

32-й тур (19 травня)

2 - 1

5 - 6

3 - 4

Джерело: Футбол 24