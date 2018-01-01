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    «Динамо» і «Шахтар» зіграють в останньому турі другого етапу Прем'єр-ліги України

    Став відомий календар другого етапу поточного сезону української Прем'єр-ліги
    Став відомий календар другого етапу поточного сезону української Прем'єр-ліги. На НСК «Олімпійський» відбулося жеребкування другого етапу Прем'єр-ліги України. Він розпочнеться в березні, базова дата 23 туру – 10 березня. Завершиться поточний розіграш української Прем'єр-ліги в другій половині травня, базова дата 32 туру
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    Став відомий календар другого етапу поточного сезону української Прем'єр-ліги

    Став відомий календар другого етапу поточного сезону української Прем'єр-ліги.

    На НСК «Олімпійський» відбулося жеребкування другого етапу Прем'єр-ліги України.

    Він розпочнеться в березні, базова дата 23 туру – 10 березня.

    Завершиться поточний розіграш української Прем'єр-ліги в другій половині травня, базова дата 32 туру – 19 травня.

    Зазначимо, що найпринциповіші українські протистояння за участю «Динамо» та «Шахтаря» можуть відбутися в 27 турі (базова дата – 14 квітня) та 32 турі (базова дата – 19 травня).

    Повні результати жеребкування другого етапу УПЛ:

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    У першому випадку заплановано матч між першим і другим місцем за підсумками першого етапу, а в другому – між другим і першим.

    23-й тур (10 березня)

    Друга команда - п'ята команда
    3 - 1
    6 - 4

    24-й тур (17 березня)

    2 - 3
    1 - 6
    5 - 4

    25-й тур (31 березня)

    6 - 2
    3 - 5
    4 - 1

    26-й тур (7 квітня)

    2 - 4
    3 - 6
    5 - 1

    27-й тур (14 квітня)

    1 - 2
    6 - 5
    4 - 3

    28-й тур (21 квітня)

    5 - 2
    1 - 3
    4 - 6

    29-й тур (28 квітня)

    3 - 2
    6 - 1
    4 - 5

    30-й тур (5 травня)

    2 - 6
    5 - 3
    1 - 4

    31-й тур (13 травня)

    4 - 2
    6 - 3
    1 - 5

    32-й тур (19 травня)

    2 - 1
    5 - 6
    3 - 4

    Джерело: Футбол 24

    НОВИНИ ФУТБОЛУ жеребкування ФК «Динамо» «Шахтар» Прем'єр Ліга
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