Дискваліфікований за допінг Срна не полетів із «Шахтарем» на збір до Туреччини

Натомість, до команди повернувся Дмитро Гречишкін

Зранку у понеділок, 15 січня, «гірники» вирушили до турецького Белека, де розпочнуть підготовку до весняної частини сезону. Як інформує офіційний сайт клубу, на перший тренувальний збір Паулу Фонсека взяв 26 гравців: воротарі: Андрій П’ятов, Микита Шевченко, Олег Кудрик; захисники: Ярослав Ракицький, Сергій Кривцов, Іван



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Тайсон. Фото ФК «Шахтар»

Натомість, до команди повернувся Дмитро Гречишкін

Зранку у понеділок, 15 січня, «гірники» вирушили до турецького Белека, де розпочнуть підготовку до весняної частини сезону.

Як інформує офіційний сайт клубу, на перший тренувальний збір Паулу Фонсека взяв 26 гравців:

воротарі: Андрій П’ятов, Микита Шевченко, Олег Кудрик;

захисники: Ярослав Ракицький, Сергій Кривцов, Іван Ордець, Богдан Бутко, Давид Хочолава, Ісмаїлі, Додо, Микола Матвієнко;

півзахисники: Тарас Степаненко, Максим Малишев, Віктор Коваленко, Олександр Зубков, Іван Петряк, Олександр Пихальонок, Алан Патрік, Марлос, Фред, Бернард, Дентіньо, Тайсон, Дмитро Гречишкін;

нападники: Густаво Бланко Лещук, Факундо Феррейра.

Пробувши у повітрі понад дві години, донеччани здійснили посадку в аеропорту Антальї.

Звідти автобусом команда дісталася до Белека. Після обіду та відпочинку «помаранчево-чорні» провели перше тренування на турецькому зборі.

Як бачимо, відсутній у переліку гравців, які відправилися на збір, дискваліфікований за допінг Дарійо Срна.

Водночас, півзахисник Дмитро Гречишкін, який грав на правах оренди за луганську «Зорю», вирушив на збори з «гірниками».