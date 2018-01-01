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    Дискваліфікований за допінг Срна не полетів із «Шахтарем» на збір до Туреччини

    Натомість, до команди повернувся Дмитро Гречишкін
    Зранку у понеділок, 15 січня, «гірники» вирушили до турецького Белека, де розпочнуть підготовку до весняної частини сезону. Як інформує офіційний сайт клубу, на перший тренувальний збір Паулу Фонсека взяв 26 гравців: воротарі: Андрій П’ятов, Микита Шевченко, Олег Кудрик; захисники: Ярослав Ракицький, Сергій Кривцов, Іван
    • Сьогодні, 20:08
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    Тайсон. Фото ФК &laquo;Шахтар&raquo;
    Тайсон. Фото ФК «Шахтар»

    Натомість, до команди повернувся Дмитро Гречишкін

    Зранку у понеділок, 15 січня, «гірники» вирушили до турецького Белека, де розпочнуть підготовку до весняної частини сезону.

    Як інформує офіційний сайт клубу, на перший тренувальний збір Паулу Фонсека взяв 26 гравців:

    воротарі: Андрій П’ятов, Микита Шевченко, Олег Кудрик;

    захисники: Ярослав Ракицький, Сергій Кривцов, Іван Ордець, Богдан Бутко, Давид Хочолава, Ісмаїлі, Додо, Микола Матвієнко;

    півзахисники: Тарас Степаненко, Максим Малишев, Віктор Коваленко, Олександр Зубков, Іван Петряк, Олександр Пихальонок, Алан Патрік, Марлос, Фред, Бернард, Дентіньо, Тайсон, Дмитро Гречишкін;

    нападники: Густаво Бланко Лещук, Факундо Феррейра.

    Пробувши у повітрі понад дві години, донеччани здійснили посадку в аеропорту Антальї.

    Звідти автобусом команда дісталася до Белека. Після обіду та відпочинку «помаранчево-чорні» провели перше тренування на турецькому зборі.

    Як бачимо, відсутній у переліку гравців, які відправилися на збір, дискваліфікований за допінг Дарійо Срна.

    Водночас, півзахисник Дмитро Гречишкін, який грав на правах оренди за луганську «Зорю», вирушив на збори з «гірниками».

    НОВИНИ ФУТБОЛУ допінг «Шахтар» Паулу Фонсека
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