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    Дівоча збірна України з баскетболу 3х3 перемогла на турнірі у Румунії

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    Фото ФБУ - Дівоча збірна України з баскетболу 3х3 перемогла на турнірі у Румунії
    Фото ФБУ

    А от чоловічі команди з України до фіналу не дісталися

    Жіноча збірна України U-18 перемогла на турнірі з баскетболу 3х3 у румунському Сату Маре.

    У фіналі українські дівчата на характері здолали команду господарів – 19:11, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

    На шляху до фіналу українки також перемогли команду «Сату Маре» (12:11), «Сібіу» (7:6), «Дрім Тім» (15:11).

    У складі команди виступали Вероніка Космач, Ганна Сугак, Юлія Гутевич та Ліка Ляшко.

    У чоловічій категорії у Сату Маре виступали також збірна України U-18 та команда з Києва.

    Збірна дійшла до чвертьфіналу, де поступилася майбутньому переможцю змагань з боснійсько-сербської команди «Спорт Кафе» – 17:21.

    У півфіналі та ж «Спорт Кафе» здолала киян – 21:10.

    За чоловічу команду грали Олександр Сидорук, Ілля Заєць, Віталій Шорсткий, Володимир Шевчук.

    Збірні України U-18 готуються до виступів на Юнацьких Олімпійських іграх, які стартують 6 жовтня в аргентинському Буенос-Айресі.

    Румунія Збірна України баскетбол
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