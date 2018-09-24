Дівоча збірна України з баскетболу 3х3 перемогла на турнірі у Румунії



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Фото ФБУ

А от чоловічі команди з України до фіналу не дісталися

Жіноча збірна України U-18 перемогла на турнірі з баскетболу 3х3 у румунському Сату Маре.

У фіналі українські дівчата на характері здолали команду господарів – 19:11, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

На шляху до фіналу українки також перемогли команду «Сату Маре» (12:11), «Сібіу» (7:6), «Дрім Тім» (15:11).

У складі команди виступали Вероніка Космач, Ганна Сугак, Юлія Гутевич та Ліка Ляшко.

У чоловічій категорії у Сату Маре виступали також збірна України U-18 та команда з Києва.

Збірна дійшла до чвертьфіналу, де поступилася майбутньому переможцю змагань з боснійсько-сербської команди «Спорт Кафе» – 17:21.

У півфіналі та ж «Спорт Кафе» здолала киян – 21:10.

За чоловічу команду грали Олександр Сидорук, Ілля Заєць, Віталій Шорсткий, Володимир Шевчук.

Збірні України U-18 готуються до виступів на Юнацьких Олімпійських іграх, які стартують 6 жовтня в аргентинському Буенос-Айресі.