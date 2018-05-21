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    Домашній стадіон «Ворскли» не готовий до матчів Ліги Європи

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    Домашній стадіон «Ворскли» не готовий до матчів Ліги Європи

    Саме тому команда може проводити єврокубкові матчі не у Полтаві

    У 2011 році «Ворсклі» дозволили грати у Лізі Європи, але керівництву клубу довелося в екстреному порядку усувати недоліки та наблизити стадіон до вимог УЄФА.

    З того моменту УЄФА посилив свої вимоги щодо стадіонів, і на даний момент арена «Ворскла» імені Бутовського не відповідає цим вимогам.

    При цьому час на усунення недоліків ще є, і «Ворскла» може встигнути підготувати стадіон у Полтаві.

    Якщо ж не вийде це зробити, то «Ворскла», ймовірно, буде проводити свої домашні матчі групового етапу Ліги Європи у Запоріжжі або Львові, але поки що це тільки попередня інформація.

    Більш детально це питання буде розглядатися пізніше.

    Почесний президент ФК «Ворскла» Костянтин Жеваго входить у топ найбагатших людей України. Але може статися так, що команда, яка подарувала Полтаві єврокубки, через погану господарську бази, буде змушена приймати суперників у сотнях кілометрів від рідного міста.

    «Ворскла» посіла третє місце в УПЛ і гарантувала собі участь у груповому етапі Ліги Європи.

    Джерело: Footboom

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