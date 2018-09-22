Донецький «Олімпік» переграв «Арсенал» в матчі 9-го туру Прем'єр-ліги (відео)



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Фото взяте з сайту ukrinform.ua

Кияни продовжують бути аутсайдерами чемпіонату

За досить рівної гри «олімпійці» зуміли реалізувати свої моменти і здобути перемогу на стадіоні імені Лобановського, де свої домашні матчі проводить і «Олімпік», і «Арсенал»

Донеччани свої м'ячі забили зі стандартів.

На особливу увагу заслуговує перший гол у зустрічі: під час розіграшу штрафного удару хавбек Віталій Балашов перебував біля м'яча і довго щось показував гравцям, які розташувалися у штрафному майданчику, а потім легко покотив м'яч на Сергія Вакуленка, якому залишалося лише переграти голкіпера, що він і зробив.

Прем'єр-ліга України з футболу

Матч 9-го туру

«Арсенал» - «Олімпік» 1:3

Голи: Вакуленко, 16, Гришко, 64, Дегтярьов, 82 – Гринь, 58

Найкращі моменти матчу. Перший тайм.

Найкращі моменти. Другий тайм.

«Арсенал»: Будюк, Майданевич, Карась, Дубінчак, Домбровський, Піріс, Євтоскі, Гринь, Лола (Бушман, 79), Оріховський (Семенюк, 77), Алєксєєв

«Олімпік»: Махновський, Гришко, Кравченко, Кольцов, Балашов (Сондей, 86), Геннадій Пасіч (Дегтярьов, 46), Євген Пасіч, Тейшейра (Трояновський, 86), Ксьонз, Зубейко

Попередження: Піріс, 19, Дубінчак, 45, Майданевич, 80, Гринь, 88 – Зубейко, 28, Дегтярьов, 53

На 76-й хвилині Вакуленко не реалізував пенальті (поперечина).