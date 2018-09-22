  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Донецький «Олімпік» переграв «Арсенал» в матчі 9-го туру Прем'єр-ліги (відео)

    • Розсилка
    Фото взяте з сайту ukrinform.ua - Донецький «Олімпік» переграв «Арсенал» в матчі 9-го туру Прем'єр-ліги (відео)
    Фото взяте з сайту ukrinform.ua

    Кияни продовжують бути аутсайдерами чемпіонату

    За досить рівної гри «олімпійці» зуміли реалізувати свої моменти і здобути перемогу на стадіоні імені Лобановського, де свої домашні матчі проводить і «Олімпік», і «Арсенал»

    Донеччани свої м'ячі забили зі стандартів.

    На особливу увагу заслуговує перший гол у зустрічі: під час розіграшу штрафного удару хавбек Віталій Балашов перебував біля м'яча і довго щось показував гравцям, які розташувалися у штрафному майданчику, а потім легко покотив м'яч на Сергія Вакуленка, якому залишалося лише переграти голкіпера, що він і зробив.

    Прем'єр-ліга України з футболу

    Матч 9-го туру

    «Арсенал» - «Олімпік» 1:3

    Голи: Вакуленко, 16, Гришко, 64, Дегтярьов, 82 – Гринь, 58

    Найкращі моменти матчу. Перший тайм.

    Найкращі моменти. Другий тайм.

    «Арсенал»: Будюк, Майданевич, Карась, Дубінчак, Домбровський, Піріс, Євтоскі, Гринь, Лола (Бушман, 79), Оріховський (Семенюк, 77), Алєксєєв

    «Олімпік»: Махновський, Гришко, Кравченко, Кольцов, Балашов (Сондей, 86), Геннадій Пасіч (Дегтярьов, 46), Євген Пасіч, Тейшейра (Трояновський, 86), Ксьонз, Зубейко

    Попередження: Піріс, 19, Дубінчак, 45, Майданевич, 80, Гринь, 88 – Зубейко, 28, Дегтярьов, 53

    На 76-й хвилині Вакуленко не реалізував пенальті (поперечина).

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК Олімпік ФК «Арсенал-Київ»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ