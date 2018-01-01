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    Дві українки розділили срібло на легкоатлетичному турнірі в Німеччині

    Українки завершили турнір з однаковим результатом
    У німецькому Карлсруе завершився етап турніру легкоатлетичного IAAF World Indoor Tour, де в секторі для стрибків у висоту у жінок срібло поділили українки Юлія Левченко та Катерина Табашникова, повідомляє офіційний сайт змагань. Українки завершили турнір з однаковим результатом 1 метр 92 сантиметри і з абсолютно однаковою кількістю спроб і
    • Вчора, 22:50
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    Юлія Левченко. Фото: Getty Images
    Юлія Левченко. Фото: Getty Images

    Українки завершили турнір з однаковим результатом

    У німецькому Карлсруе завершився етап турніру легкоатлетичного IAAF World Indoor Tour, де в секторі для стрибків у висоту у жінок срібло поділили українки Юлія Левченко та Катерина Табашникова, повідомляє офіційний сайт змагань.

    Українки завершили турнір з однаковим результатом 1 метр 92 сантиметри і з абсолютно однаковою кількістю спроб і послідовністю взятих висот. Перемогу здобула Мірела Демірієва з Болгарії з результатом 1,95.

    Таким чином, болагрка отримала 10 очок в загальному заліку серії, а українки - по 7.

    Ще одна українка Анастасія Бризгіна пробігла 400 метрів за 53,42 секунди і в призери не потрапила.

    Джерело: УНІАН

    Юлія Левченко IAAF легка атлетика
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