Двоє футболістів «Динамо» залишили розташування збірної України (фото)

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Циганков і Шепелєв не допоможуть команді у найближчих матчах

У середу, 23 травня, «синьо-жовті» зібралися у своєму харківському розташуванні у готелі близько опівдні.

Пообідавши, хлопці вирушили відпочивати, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

У другій половині дня стало відомо, що півзахисники збірної Володимир Шепелєв і Віктор Циганков не зможуть взяти участь у зборі.

Вони приїхали до національної команди, але після обстеження лікарями отримали невтішний вердикт і змушені залишити табір головної команди країни.

О 18:00 на полі стадіону «Сонячний» розпочалося перше тренування національної команди у Харкові. Андрій Шевченко, як завжди, час від час підключався до ігрових вправ.

Участь у тренуванні взяли 18 гравців. Справа у тому, що Андрій П'ятов, Богдан Бутко та Тарас Степаненко зі згоди тренерського штабу взяли участь у прощальному матчі Олександра Горяїнова, що пройшов у Харкові.

У розташуванні збірної на сьогоднішній день відсутні ще два гравці. За проханням дортмундської «Боруссії» та за узгодженням із тренерським штабом збірної, Андрій Ярмоленко взяв участь у товариському матчі свого клубу проти ФК «Лос-Анджелес» у США (1:1). Андрій приєднається до збірної вранці 25 травня.

А клуб Руслана Маліновського продовжує боротися за потрапляння до кваліфікації Ліги Європи. 27 травня «Генк» проведе фінальний матч плей-офф за право зіграти у єврокубках. Відтак до Харкова півзахисник прибуде наступного дня – 28 травня.