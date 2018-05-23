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    Двоє футболістів «Динамо» залишили розташування збірної України (фото)

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    Двоє футболістів «Динамо» залишили розташування збірної України (фото)

    Циганков і Шепелєв не допоможуть команді у найближчих матчах

    У середу, 23 травня, «синьо-жовті» зібралися у своєму харківському розташуванні у готелі близько опівдні.

    Пообідавши, хлопці вирушили відпочивати, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

    У другій половині дня стало відомо, що півзахисники збірної Володимир Шепелєв і Віктор Циганков не зможуть взяти участь у зборі.

    Вони приїхали до національної команди, але після обстеження лікарями отримали невтішний вердикт і змушені залишити табір головної команди країни.

    О 18:00 на полі стадіону «Сонячний» розпочалося перше тренування національної команди у Харкові. Андрій Шевченко, як завжди, час від час підключався до ігрових вправ.

    Участь у тренуванні взяли 18 гравців. Справа у тому, що Андрій П'ятов, Богдан Бутко та Тарас Степаненко зі згоди тренерського штабу взяли участь у прощальному матчі Олександра Горяїнова, що пройшов у Харкові.

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    Двоє футболістів «Динамо» залишили розташування збірної України (фото)
    Двоє футболістів «Динамо» залишили розташування збірної України (фото)
    Двоє футболістів «Динамо» залишили розташування збірної України (фото)
    Фото Миколи Василькова

    У розташуванні збірної на сьогоднішній день відсутні ще два гравці. За проханням дортмундської «Боруссії» та за узгодженням із тренерським штабом збірної, Андрій Ярмоленко взяв участь у товариському матчі свого клубу проти ФК «Лос-Анджелес» у США (1:1). Андрій приєднається до збірної вранці 25 травня.

    А клуб Руслана Маліновського продовжує боротися за потрапляння до кваліфікації Ліги Європи. 27 травня «Генк» проведе фінальний матч плей-офф за право зіграти у єврокубках. Відтак до Харкова півзахисник прибуде наступного дня – 28 травня.

    Харків НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Шевченко Андрій Ярмоленко Руслан Маліновський
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