Екс-форварда «Арсеналу» заарештований за побиття таксиста

Форвард останніми роками частіше з'являється на шпальтах газет за свої пригоди за межами футбольного поля

Колишній нападник «Арсеналу» і збірної Данії Ніклас Бендтнер був заарештований поліцією за напад на таксиста. Інцидент стався у рідному для Нікласа Копенгагені.

Видання Adresseavisen зв'язалося з компанією DanTaxi, яка перевозила 30-річного футболіста, і з'ясувала, що Бендтнер зламав водієві щелепу. Таксисту довелося перенести операцію.

Бендтнер має хронічні проблеми з таксистами. У 2014-му році данцеві закортіло роздягнутися прямо в салоні таксі.

Бендтнер виступав за «Арсенал» з 2005 по 2014 рік. Нині він грає на батьківщині за «Русенборг».