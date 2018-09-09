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    Екс-форварда «Арсеналу» заарештований за побиття таксиста

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    Фото взяте з сайту football24.ua - Екс-форварда «Арсеналу» заарештований за побиття таксиста
    Фото взяте з сайту football24.ua

    Форвард останніми роками частіше з'являється на шпальтах газет за свої пригоди за межами футбольного поля

    Колишній нападник «Арсеналу» і збірної Данії Ніклас Бендтнер був заарештований поліцією за напад на таксиста. Інцидент стався у рідному для Нікласа Копенгагені.

    Видання Adresseavisen зв'язалося з компанією DanTaxi, яка перевозила 30-річного футболіста, і з'ясувала, що Бендтнер зламав водієві щелепу. Таксисту довелося перенести операцію.

    Бендтнер має хронічні проблеми з таксистами. У 2014-му році данцеві закортіло роздягнутися прямо в салоні таксі.

    Бендтнер виступав за «Арсенал» з 2005 по 2014 рік. Нині він грає на батьківщині за «Русенборг».

    Джерело: ua-football.com

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