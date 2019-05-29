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    Екс-президент США Обама назвав причину невдач Мессі в збірній Аргентини

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    Ліонель Мессі - Екс-президент США Обама назвав причину невдач Мессі в збірній Аргентини
    Ліонель Мессі

    Раніше Мессі у складі збірної Аргентини доходив до фіналів чотирьох турнірів, але в кожному з них зазнавав поразок

    Колишній президент США Барак Обама поділився думкою про причини невдач нападника «Барселони» і збірної Аргентини Ліонеля Мессі.

    «Навіть люди, яких ми вважаємо геніями, працюють з іншими людьми, щоб розробити свій власний стиль. У Аргентини, незважаючи на наявність неймовірного Мессі, не виходить виграти чемпіонат світу. Згадайте Сальвадора Далі. Він навчався у Жоржа Брака. Я хочу дати пораду молоді - не багато людей можуть зробити великі речі самотужки», - наводить слова Обами Sport.es.

    Раніше Мессі у складі збірної Аргентини доходив до фіналів чотирьох турнірів, але в кожному з них зазнавав поразок.

    Нагадаємо, з 14 червня по 7 липня в Бразилії пройде Кубок Америки. Аргентина зіграє в групі В разом з командами Колумбії, Парагваю і Катару.

    Джерело: Чемпионат.com

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