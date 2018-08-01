Федерація легкої атлетики України дискваліфікувала спортсмена за критику форми



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Антон Грабовський

Антон Грабовський змушений буде пропускати змагання півроку

20-річний рівненський легкоатлет Антон Грабовський отримав дискваліфікацію на півроку через зневажливі відгуки про нову форму, які він розмістив у соціальних мережах.

Спортсмен зауважив на помилку, а спонсор виготовлення екіпірування поскаржився у Федерацію легкої атлетики. Чиновники вирішили відсторонити атлета від змагань.

«Мені здається, майка довга та схожа на плаття. І коли біжиш, вона підкочується вгору», - пояснив він.

Легкоатлет, який спеціалізується у бігові на дистанціях 1500 м і 3000 м, три роки тому увійшов у десятку кращих атлетів-юніорів світу, а цьогоріч став чемпіоном України серед молоді.

Але після іронічних світлин у майці збірної, представники фірми-виробника спортивної екіпіровки зчинили скандал.

«Жарт, про який я не думав, що до такого приведе. Сфотографував, запостив і забув», - зізнався Грабовський.

Тепер Антону доведеться забути про чемпіонат Європи з кросу, який відбудеться у грудні. Федерація легкої атлетики за витівку із жовто-синьою формою відсторонила його від змагань на півроку.

Як вважає президент федерації Ігор Гоцул, це ще легке покарання, адже вчинок Грабовського так образив виробника екіпірування, що той міг залишити без форми всю збірну.

Сам спортсмен провину визнав, хоча з рішенням федерації не згоден.

Джерело: ТСН