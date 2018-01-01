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    Фесенко вивів свій клуб у лідери чемпіонату Італії. Інші результати українців закордоном

    У Литві відбулася чергова дуель гравців збірної України
    Центровий збірної України Кирило Фесенко допоміг «Авеліно» очолити турнірну таблицю Серії А. Команда українського бігмена вдома обіграла «Віртус» (87:59), а Фесенко за 20 хвилин відзначився 14 очками та трьома підбираннями при двох втратах і двох фолах, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України. Наразі команда
    • Сьогодні, 13:31
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    Кирило Фесенко
    Кирило Фесенко

    У Литві відбулася чергова дуель гравців збірної України

    Центровий збірної України Кирило Фесенко допоміг «Авеліно» очолити турнірну таблицю Серії А.

    Команда українського бігмена вдома обіграла «Віртус» (87:59), а Фесенко за 20 хвилин відзначився 14 очками та трьома підбираннями при двох втратах і двох фолах, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

    Наразі команда Фесенка посідає першу сходинку турнірної таблиці в італійській першості з 11-ма перемогами у 14-ти поєдинках.

    У Литві відбулася чергова дуель гравців збірної України. «П’єно Жвайгждес» форварда В’ячеслава Боброва на домашньому паркеті поступився «Ювентусу» форварда Максима Корнієнка - 81:93.

    Незважаючи на поразку своєї команди, Бобров провів черговий вдалий матч: за 30 хвилин українець відзначився 17 очками, 10 підбираннями, трьома блок-шотами та двома передачами.

    Корнієнко, на відміну від свого співвітчизника, вийшов у старті, відіграв 24 хвилини, набрав чотири очки, зібрав 9 підбирань, віддав чотири передачі та зробив блок-шот.

    «Ювентус» наразі посідає п’яту сходинку у турнірній таблиці із сімома перемогами у 18-ти поєдинках, а «П’єно Жвайгждес» йде на сьомій позиції із шістьма перемогами при аналогічній кількості зіграних поєдинків.

    українці баскетбол
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