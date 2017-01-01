ФІФА працює над зміною рейтингу збірних

Новий рейтинг буде виглядати як піраміда

Президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що рейтинг ФІФА не зовсім об'єктивний, тому організація розробляє нову систему. Про це він розповів на прес-конференції напередодні жеребкування ЧС-2018 в Москві, передає Чемпіонат. «Ми працюємо над цим. Новий рейтинг буде виглядати як піраміда. Складно порівнювати команди з різних країн, з різних



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Новий рейтинг буде виглядати як піраміда

Президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що рейтинг ФІФА не зовсім об'єктивний, тому організація розробляє нову систему.

Про це він розповів на прес-конференції напередодні жеребкування ЧС-2018 в Москві, передає Чемпіонат.

«Ми працюємо над цим. Новий рейтинг буде виглядати як піраміда. Складно порівнювати команди з різних країн, з різних континентів, вони ж майже не грають один з одним. Виникають протиріччя - це зрозуміло, ми над ними працюємо», - сказав Інфантіно.

Нагадаємо, ФІФА з 2021 року планує проводити змагання під назвою Суперчемпіонат світу серед клубів замість Кубка конфедерацій.