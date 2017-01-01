ФІФА працює над зміною рейтингу збірних
- Сьогодні, 18:31
-
Розсилка
Новий рейтинг буде виглядати як піраміда
Президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що рейтинг ФІФА не зовсім об'єктивний, тому організація розробляє нову систему.
Про це він розповів на прес-конференції напередодні жеребкування ЧС-2018 в Москві, передає Чемпіонат.
«Ми працюємо над цим. Новий рейтинг буде виглядати як піраміда. Складно порівнювати команди з різних країн, з різних континентів, вони ж майже не грають один з одним. Виникають протиріччя - це зрозуміло, ми над ними працюємо», - сказав Інфантіно.
Нагадаємо, ФІФА з 2021 року планує проводити змагання під назвою Суперчемпіонат світу серед клубів замість Кубка конфедерацій.