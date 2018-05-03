«Фінікс» Леня очолив серб Кокошков. Це перший головний тренер НБА з Європи

Фахівець підпише з клубом трирічну угоду

Сербський фахівець Ігор Кокошков призначений головним тренером «Фінікса». Про це повідомляє інсайдер ESPN Едріан Воджнаровськи. Кокошков підпише з клубом трирічну угоду. Кокошков - перший головний тренер в історії НБА, який народився за межами Північної Америки. Він працював в «Санс» в якості помічника з 2008-го по



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Ігор Кокошков

Фахівець підпише з клубом трирічну угоду

Сербський фахівець Ігор Кокошков призначений головним тренером «Фінікса».

Про це повідомляє інсайдер ESPN Едріан Воджнаровськи.

Кокошков підпише з клубом трирічну угоду.

Кокошков - перший головний тренер в історії НБА, який народився за межами Північної Америки.

Він працював в «Санс» в якості помічника з 2008-го по 2013-й, а останні три роки є помічником Квіна Снайдера в «Юті».

Кокошков зі збірною Словенії виграв чемпіонат Європи-2017.

Як відомо, за «Фінікс» виступає український баскетболіст Олексій Лень.

Зазначимо, що Лень увійшов до числа кращих по грі в захисті в НБА.

Джерело: ua.tribuna.com