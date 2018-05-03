«Фінікс» Леня очолив серб Кокошков. Це перший головний тренер НБА з Європи
- Сьогодні, 10:02
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Ігор Кокошков
Фахівець підпише з клубом трирічну угоду
Сербський фахівець Ігор Кокошков призначений головним тренером «Фінікса».
Про це повідомляє інсайдер ESPN Едріан Воджнаровськи.
Кокошков підпише з клубом трирічну угоду.
Кокошков - перший головний тренер в історії НБА, який народився за межами Північної Америки.
Він працював в «Санс» в якості помічника з 2008-го по 2013-й, а останні три роки є помічником Квіна Снайдера в «Юті».
Кокошков зі збірною Словенії виграв чемпіонат Європи-2017.
Як відомо, за «Фінікс» виступає український баскетболіст Олексій Лень.
Зазначимо, що Лень увійшов до числа кращих по грі в захисті в НБА.
Джерело: ua.tribuna.com