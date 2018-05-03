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    «Фінікс» Леня очолив серб Кокошков. Це перший головний тренер НБА з Європи

    Фахівець підпише з клубом трирічну угоду
    Сербський фахівець Ігор Кокошков призначений головним тренером «Фінікса». Про це повідомляє інсайдер ESPN Едріан Воджнаровськи. Кокошков підпише з клубом трирічну угоду. Кокошков - перший головний тренер в історії НБА, який народився за межами Північної Америки. Він працював в «Санс» в якості помічника з 2008-го по
    • Сьогодні, 10:02
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    Ігор Кокошков
    Ігор Кокошков

    Фахівець підпише з клубом трирічну угоду

    Сербський фахівець Ігор Кокошков призначений головним тренером «Фінікса».

    Про це повідомляє інсайдер ESPN Едріан Воджнаровськи.

    Кокошков підпише з клубом трирічну угоду.

    Кокошков - перший головний тренер в історії НБА, який народився за межами Північної Америки.

    Він працював в «Санс» в якості помічника з 2008-го по 2013-й, а останні три роки є помічником Квіна Снайдера в «Юті».

    Кокошков зі збірною Словенії виграв чемпіонат Європи-2017.

    Як відомо, за «Фінікс» виступає український баскетболіст Олексій Лень.

    Зазначимо, що Лень увійшов до числа кращих по грі в захисті в НБА.

    Джерело: ua.tribuna.com

    баскетбол НБА
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