Арендарук та Ігнатенко найближчі півроку проведуть у Маріуполі

Черговими новачками ФК «Маріуполь» стали Денис Арендарук та Данило Ігнатенко. Футболісти будуть виступати за команду до кінця сезону на правах оренди, інформує офіційний сайт маріупольського клубу. Денис виступатиме під 70-м номером, а Данило – під 7-м. Арендарук народився 16 квітня 1996 року у Запоріжжі. Вихованець ДЮСШ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото ФК «Маріуполь»

Арендарук та Ігнатенко найближчі півроку проведуть у Маріуполі

Черговими новачками ФК «Маріуполь» стали Денис Арендарук та Данило Ігнатенко.

Футболісти будуть виступати за команду до кінця сезону на правах оренди, інформує офіційний сайт маріупольського клубу.

Денис виступатиме під 70-м номером, а Данило – під 7-м.

Арендарук народився 16 квітня 1996 року у Запоріжжі. Вихованець ДЮСШ «Металург» (Запоріжжя) й академії ФК «Шахтар» (з 2010 року). Амплуа – півзахисник, нападник. Зріст - 183 см, вага - 75 кг.

Денис – триразовий переможець ДЮФЛ (з 2011 по 2013 рік). У сезоні-2013/14 дебютував за молодіжну команду «Шахтаря». У сезоні 2014/15 став чемпіоном України з «Шахтарем» U-19, дійшов з «гірниками» до фіналу Юнацької ліги УЄФА.

У нинішньому сезоні за молодіжний склад «Шахтаря» Арендарук провів 18 ігор і забив три м'ячі. Денис грав за різні юнацькі та молодіжні збірні України.

Ігнатенко народився 13 березня 1997 року у Запоріжжі. Вихованець ДЮСШ «Металург» (Запоріжжя). Амплуа – півзахисник. Зріст - 189 см, вага - 80 кг.

У 2014 році Данило дебютував за юнацьку команду «Металурга». У сезоні-2014/15 півзахисник провів один матч за запорожців у Прем'єр-лізі. Влітку 2015 року Ігнатенко підписав контракт із «Шахтарем». У нинішньому сезоні за молодіжний склад «гірників» провів 16 ігор і забив чотири голи.