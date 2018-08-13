ФК «Маріуполь» підписав угоду з футболістом, який грав у «Дніпрі» та «Динамо»



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Валерій Федорчук спробує допомогти азовській команді

ФК «Маріуполь» уклав контракт з півзахисником Валерієм Федорчуком.

Контракт укладений до кінця сезону, інформує офіційний сайт приазовського клубу.

Валерій виступатиме за «Маріуполь» під номером 25.

Федорчук народився 5 жовтня 1988 року у Нетішині (Хмельницька область). Вихованець – ДЮСШ «Світанок» (Вінниця). Зріст - 178 см, вага - 70 кг.

Півзахисник виступав за ФК «Львів» (2007-10, 73 матчі, 13 голів), «Дніпро» (2010-15, 29 ігор, один гол), «Кривбас» (2010-13, 57 ігор, чотири голи), «Карпати» (2013-14, 25 гри, два голи), «Волинь» (2014 року, 11 ігор), «Динамо» (2016-17, вісім ігор, один гол), «Верес» (2017, дев’ять ігор, один гол), ФК «Рига» (2018, сім ігор, один гол).

Усього у Прем'єр-лізі України він провів 167 ігор, 12 голів.

У складі «Дніпра» Федорчук став фіналістом Ліги Європи. Володар Суперкубка України у складі «Динамо».

За молодіжну збірну України Валерій провів 17 ігор і забив один гол.