Фонсека: Постараємося зробити все, щоб не залежати від «Наполі»

Головний тренер «Шахтаря» поділився своїми очікуваннями від матчу з «Манчестер Сіті»

«Манчестер Сіті» - це один з найсильніших футбольних клубів у світі. Про це заявив головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека, який поділився своїми очікуваннями від матчу 6 туру Ліги чемпіонів з «Манчестер Сіті». «Манчестер Сіті» – найсильніша команда світу на цей момент? Так, думаю, що



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Паулу Фонсека

Головний тренер «Шахтаря» поділився своїми очікуваннями від матчу з «Манчестер Сіті»

«Манчестер Сіті» - це один з найсильніших футбольних клубів у світі.

Про це заявив головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека, який поділився своїми очікуваннями від матчу 6 туру Ліги чемпіонів з «Манчестер Сіті».

«Манчестер Сіті» – найсильніша команда світу на цей момент? Так, думаю, що «Манчестер Сіті», якщо не найсильніша команда у світі, то одна з таких. Зважаючи на гру, яку зараз демонструє ця команда, по-іншому бути не може. Нам дуже приємно, що на матчі буде присутній головний тренер збірної Бразилії. Можливо, він переглядатиме не лише гравців «Шахтаря», а й футболістів «Манчестер Сіті». Однак це дійсно може додатково мотивувати наших бразильців у цьому матчі», - зазначив він.

«Ми не переживатимемо за паралельний матч у Роттердамі, не слідкуватимемо за ним дуже детально. Все в наших руках. Якщо добре зіграємо, то вирішимо свої завдання самотужки. Ми постараємося зробити все, щоб не залежати від «Наполі». Вони, звичайно ж, теж зроблять все можливе, але це не повинно нас хвилювати», - додав Фонсека.

Тренер донецького клубу також прокоментував чутки про те, що він міг очолити «Евертон».

«Чутки про «Евертон»? Я хочу говорити лише про завтрашню гру. Моя голова та моє серце зараз повністю з «Шахтарем». Підготовка до цього матчу була звичною, як і до будь-якого іншого. «Манчестер Сіті» – команда, яка переповнена гравцями високого класу. Незалежно від того, хто завтра гратиме за них, це все одно буде сильна команда. В іграх Сіті, де застосовується ротація, колектив залишається дуже потужним і показує хорошу гру», - зазначив фахівець.

«Якщо говорити про тактику, то це буде дуже цікавий поєдинок, не такий, які в нас трапляються в чемпіонаті України. В той же час, грати проти Гвардіоли дуже важко. Звичайно, ми гратимемо в переможний футбол, однак з командою Хосепа це буде дуже непросто», – сказав Паулу Фонсека на передматчевій прес-конференції.

Матч 6-го туру Ліги чемпіонів «Шахтар» – «Манчестер Сіті» відбудеться 6 листопада у Харкові на стадіоні ОСК «Металіст».

Початок гри о 21:45.

Джерело: Футбол 24