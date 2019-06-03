Фонсека стверджує, що дружина б не дозволила йому очолити київське «Динамо»



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Паулу Фонсека

«Щодо пропозиції від «Динамо» ... Я ніколи не говорю ніколи»

Головний тренер донецького «Шахтаря» Паулу Фонсека розповів, що він навряд чи б зміг очолити київське «Динамо».

«Вперше, коли ми познайомилися з президентом «Динамо», він запросив мене випити чай або каву. Я попросив кави. Ми обговорили деякі питання щодо молодих гравців, у яких зараз переломний вік. Скоро вони стануть професіоналами. Ми тоді не говорили про матч «Шахтар» - «Динамо». Ми взагалі не порушували цю тему. Більше обговорювали молодих виконавців. Президент здався мені тією людиною, яка любить свою команду і бореться за «Динамо». Я це відразу помітив. Це абсолютно нормально», - сказав Фонсека в ефірі програми «Профутбол».

«Але щодо пропозиції від «Динамо» ... Я ніколи не говорю ніколи. Чесно кажучи, мій зв'язок з «Шахтарем» настільки міцний, що, я думаю, це було б дуже важко. Практично неможливо. Але не знаю, у футболі багато що відбувається. Не знаю, що може статися. Відверто скажу, якби була така можливість, моя дружина мені б не дозволила, в будь-якому випадку», - резюмував Фонсека.