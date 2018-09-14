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    Формула-1. Друге тренування Гран Прі Сінгапуру виграв Райкконен

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    Кімі Райкконен - Формула-1. Друге тренування Гран Прі Сінгапуру виграв Райкконен
    Кімі Райкконен

    14-го вересня відбулося друге тренування Гран Прі Сінгапуру

    У Сінгапурі на трасі «Марина-Бей» завершилося друге п'ятничне тренування Гран Прі Формули-1.

    Найшвидшим у сесії став пілот Ferrari Кімі Райкконен.

    Другий час залишилося за представником Mercedes Льюїсом Хемілтоном, а трійку замкнув нідерландець Макс Ферстаппен з Red Bull.

    Формула-1

    Гран Прі Сінгапуру

    Друга практика

    1. Кімі Райкконен (Ferrari) - 1.38,699
    2. Льюїс Хемілтон (Mercedes) - +0,011
    3. Макс Ферстаппен (Red Bull) - +0,522
    4. Даніель Ріккардо (Red Bull) - +0,610
    5. Валттері Боттас (Меrcedes) - +0,669
    6. Карлос Сайнс (Renault) - +1,575
    7. Ромен Грожан (Haas) - +1,685
    8. Фернандо Алонсо (МcLaren) - +1,760
    9. Себастьян Феттель (Ferrari) - +1,934
    10. Ніко Хюлькенберг (Renault) - +1,969
    11. Серхіо Перес (Force india) - +2,075
    12. Маркус Ерікссон (Sauber) - +2,113
    13. Естебан Вікон (Force India) - +2,171
    14. Шарль Леклер (Sauber) - +2,363
    15. Кевін Магнуссен (Haas) - +2,455
    16. Стоффел Вандорн (МcLaren) - +2,465
    17. Брендон Гартлі (Тоro Rosso) - +2,843
    18. П'єр Гаслі (Тоro Rosso) - +2,916
    19. Ленс Стролла (Williams) - +3,442
    20. Сергій Сироткін (Williams) - +3,482.

    Автоспорт Формула-1
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