Формула-1. Друге тренування Гран Прі Сінгапуру виграв Райкконен
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14-го вересня відбулося друге тренування Гран Прі Сінгапуру
У Сінгапурі на трасі «Марина-Бей» завершилося друге п'ятничне тренування Гран Прі Формули-1.
Найшвидшим у сесії став пілот Ferrari Кімі Райкконен.
Другий час залишилося за представником Mercedes Льюїсом Хемілтоном, а трійку замкнув нідерландець Макс Ферстаппен з Red Bull.
Формула-1
Гран Прі Сінгапуру
Друга практика
1. Кімі Райкконен (Ferrari) - 1.38,699
2. Льюїс Хемілтон (Mercedes) - +0,011
3. Макс Ферстаппен (Red Bull) - +0,522
4. Даніель Ріккардо (Red Bull) - +0,610
5. Валттері Боттас (Меrcedes) - +0,669
6. Карлос Сайнс (Renault) - +1,575
7. Ромен Грожан (Haas) - +1,685
8. Фернандо Алонсо (МcLaren) - +1,760
9. Себастьян Феттель (Ferrari) - +1,934
10. Ніко Хюлькенберг (Renault) - +1,969
11. Серхіо Перес (Force india) - +2,075
12. Маркус Ерікссон (Sauber) - +2,113
13. Естебан Вікон (Force India) - +2,171
14. Шарль Леклер (Sauber) - +2,363
15. Кевін Магнуссен (Haas) - +2,455
16. Стоффел Вандорн (МcLaren) - +2,465
17. Брендон Гартлі (Тоro Rosso) - +2,843
18. П'єр Гаслі (Тоro Rosso) - +2,916
19. Ленс Стролла (Williams) - +3,442
20. Сергій Сироткін (Williams) - +3,482.