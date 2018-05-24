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    Формула-1. Гран Прі Монако. На першій практиці найкращий час показали пілоти Red Bull Racing

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    Формула-1. Гран Прі Монако. На першій практиці найкращий час показали пілоти Red Bull Racing

    А найшвидшим був Даніель Ріккардо

    У Монако завершилося перша тренування Гран Прі Монако Формули-1.

    Лідерами сесії стали пілоти Red Bull Racing.

    Австралієць Даніель Ріккардо став найшвидшим, а нідерландець Макс Ферстаппен показав другий час.

    Трійку лідерів замкнув британський гонщик Mercedes AMG Льюїс Хемілтон.

    Формула-1

    Гран Прі Монако

    Перша практика

    1. Даніель Ріккардо (Red Bull Racing) - 1:12.126
    2. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +0.154
    3. Льюїс Хемілтон (Mercedes AMG F1) +0.354
    4. Себастьян Феттель (Ferrari) +0.915
    5. Кімі Райкконен (Ferrari) +0.940
    6. Карлос Сайнс-молодший (Renault Sport F1) +1.330
    7. Валттері Боттас (Mercedes AMG F1) +1.376
    8. Серхіо Перес (Force India) +1.591
    9. Ромен Грожан (Haas) +1.817
    10. Сергій Сироткін (Williams) +1.836
    11. Естебан Окон (Force India) +1.874
    12. Брендон Гартлі (Toro Rosso) +1.908
    13. Ніко Хюлькенберг (Renault Sport F1) +2.008
    14. П'єр Гаслі (Toro Rosso) +2.114
    15. Стоффель Вандорн (McLaren) +2.165
    16. Шарль Леклер (Sauber) +2.395
    17. Фернандо Алонсо (McLaren) +2.511
    18. Ленс Стролл (Williams) +2.656
    19. Маркус Ерікссон (Sauber) +3.080
    20. Кевін Магнуссен (Haas) +6.675.

    Автоспорт Формула-1
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