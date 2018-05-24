Формула-1. Гран Прі Монако. На першій практиці найкращий час показали пілоти Red Bull Racing
-
Розсилка
А найшвидшим був Даніель Ріккардо
У Монако завершилося перша тренування Гран Прі Монако Формули-1.
Лідерами сесії стали пілоти Red Bull Racing.
Австралієць Даніель Ріккардо став найшвидшим, а нідерландець Макс Ферстаппен показав другий час.
Трійку лідерів замкнув британський гонщик Mercedes AMG Льюїс Хемілтон.
Формула-1
Гран Прі Монако
Перша практика
1. Даніель Ріккардо (Red Bull Racing) - 1:12.126
2. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +0.154
3. Льюїс Хемілтон (Mercedes AMG F1) +0.354
4. Себастьян Феттель (Ferrari) +0.915
5. Кімі Райкконен (Ferrari) +0.940
6. Карлос Сайнс-молодший (Renault Sport F1) +1.330
7. Валттері Боттас (Mercedes AMG F1) +1.376
8. Серхіо Перес (Force India) +1.591
9. Ромен Грожан (Haas) +1.817
10. Сергій Сироткін (Williams) +1.836
11. Естебан Окон (Force India) +1.874
12. Брендон Гартлі (Toro Rosso) +1.908
13. Ніко Хюлькенберг (Renault Sport F1) +2.008
14. П'єр Гаслі (Toro Rosso) +2.114
15. Стоффель Вандорн (McLaren) +2.165
16. Шарль Леклер (Sauber) +2.395
17. Фернандо Алонсо (McLaren) +2.511
18. Ленс Стролл (Williams) +2.656
19. Маркус Ерікссон (Sauber) +3.080
20. Кевін Магнуссен (Haas) +6.675.