Формула-1. Хемілтон вирвав у Феттеля поул на Гран Прі Бельгії
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Розсилка
Сенсаційно третє та четверте місця зайняли пілоти оновленої Racing Point Force India
Кваліфікацію Гран Прі Бельгії Формули-1 у 2018 році виграв Льюїс Хемілтон на Mercedes.
Перші два сегменти кваліфікації пройшли без дощу, а от на початку завершальної частини вода з неба почала накрапати.
Це змусило пілотів завертати у бокси та змінювати гуму, адже вони почали втрачати свої боліди у деяких поворотах.
У підсумку все вирішувалося в останніх спробах, яка у Хемілтона виявилася набагато кращою, аніж у Себастьяна Феттеля, хоча той утримував лідерство протягом усього третього сегменту.
Зазначимо, що сенсаційного результату добилася оновлена Force India, гонщики якої почнуть гонку з третього та четвертого місць.
Формула-1
Гран Прі Бельгії
Кваліфікація
1. Льюїс Хемілтон (Mercedes) - 1:58.179
2. Себастьян Феттель (Ferrari) - 1:58.905
3. Естебан Окон (Force India) - 2:01.851
4. Серхіо Перес (Force India) - 2:01.894
5. Ромен Грожан (Haas) - 2:02.122
6. Кімі Райкконен (Ferrari) - 2:02.671
7. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) - 2:02.769
8. Даніель Ріккардо (Red Bull Racing) - 2:02.939
9. Кевін Магнуссен (Haas) - 2:04.933
10. Валттері Боттас (Mercedes) - без часу
Після другого сегменту вибули:
11. П'єр Гаслі (Toro Rosso) - 1:43.844
12. Брендон Гартлі (Toro Rosso) - 1:43.865
13. Шарль Леклер (Sauber) - 1:44.062
14. Маркус Ерікссон (Sauber) - 1:44.301
15. Ніко Хюлькенберг (Renault) - 1:44.145
Після першого сегменту вибули:
16. Карлос Сайнс (Renault) - 1:44.489
17. Фернандо Алонсо (McLaren) - 1:44.917
18. Сергій Сироткін (Williams) - 1:44.998
19. Ленс Стролл (Williams) - 1:45.134
20. Стоффель Вандорн (McLaren) - 1:45.307