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    Формула-1. Хемілтон вирвав у Феттеля поул на Гран Прі Бельгії

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    Формула-1. Хемілтон вирвав у Феттеля поул на Гран Прі Бельгії

    Сенсаційно третє та четверте місця зайняли пілоти оновленої Racing Point Force India

    Кваліфікацію Гран Прі Бельгії Формули-1 у 2018 році виграв Льюїс Хемілтон на Mercedes.

    Перші два сегменти кваліфікації пройшли без дощу, а от на початку завершальної частини вода з неба почала накрапати.

    Це змусило пілотів завертати у бокси та змінювати гуму, адже вони почали втрачати свої боліди у деяких поворотах.

    У підсумку все вирішувалося в останніх спробах, яка у Хемілтона виявилася набагато кращою, аніж у Себастьяна Феттеля, хоча той утримував лідерство протягом усього третього сегменту.

    Зазначимо, що сенсаційного результату добилася оновлена Force India, гонщики якої почнуть гонку з третього та четвертого місць.

    Формула-1

    Гран Прі Бельгії

    Кваліфікація

    1. Льюїс Хемілтон (Mercedes) - 1:58.179
    2. Себастьян Феттель (Ferrari) - 1:58.905
    3. Естебан Окон (Force India) - 2:01.851
    4. Серхіо Перес (Force India) - 2:01.894
    5. Ромен Грожан (Haas) - 2:02.122
    6. Кімі Райкконен (Ferrari) - 2:02.671
    7. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) - 2:02.769
    8. Даніель Ріккардо (Red Bull Racing) - 2:02.939
    9. Кевін Магнуссен (Haas) - 2:04.933
    10. Валттері Боттас (Mercedes) - без часу

    Після другого сегменту вибули:

    11. П'єр Гаслі (Toro Rosso) - 1:43.844
    12. Брендон Гартлі (Toro Rosso) - 1:43.865
    13. Шарль Леклер (Sauber) - 1:44.062
    14. Маркус Ерікссон (Sauber) - 1:44.301
    15. Ніко Хюлькенберг (Renault) - 1:44.145

    Після першого сегменту вибули:

    16. Карлос Сайнс (Renault) - 1:44.489
    17. Фернандо Алонсо (McLaren) - 1:44.917
    18. Сергій Сироткін (Williams) - 1:44.998
    19. Ленс Стролл (Williams) - 1:45.134
    20. Стоффель Вандорн (McLaren) - 1:45.307

    Бельгія Автоспорт Формула-1
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