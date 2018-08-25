Формула-1. Хемілтон вирвав у Феттеля поул на Гран Прі Бельгії



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Сенсаційно третє та четверте місця зайняли пілоти оновленої Racing Point Force India

Кваліфікацію Гран Прі Бельгії Формули-1 у 2018 році виграв Льюїс Хемілтон на Mercedes.

Перші два сегменти кваліфікації пройшли без дощу, а от на початку завершальної частини вода з неба почала накрапати.

Це змусило пілотів завертати у бокси та змінювати гуму, адже вони почали втрачати свої боліди у деяких поворотах.

У підсумку все вирішувалося в останніх спробах, яка у Хемілтона виявилася набагато кращою, аніж у Себастьяна Феттеля, хоча той утримував лідерство протягом усього третього сегменту.

Зазначимо, що сенсаційного результату добилася оновлена Force India, гонщики якої почнуть гонку з третього та четвертого місць.

Формула-1

Гран Прі Бельгії

Кваліфікація

1. Льюїс Хемілтон (Mercedes) - 1:58.179

2. Себастьян Феттель (Ferrari) - 1:58.905

3. Естебан Окон (Force India) - 2:01.851

4. Серхіо Перес (Force India) - 2:01.894

5. Ромен Грожан (Haas) - 2:02.122

6. Кімі Райкконен (Ferrari) - 2:02.671

7. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) - 2:02.769

8. Даніель Ріккардо (Red Bull Racing) - 2:02.939

9. Кевін Магнуссен (Haas) - 2:04.933

10. Валттері Боттас (Mercedes) - без часу

Після другого сегменту вибули:

11. П'єр Гаслі (Toro Rosso) - 1:43.844

12. Брендон Гартлі (Toro Rosso) - 1:43.865

13. Шарль Леклер (Sauber) - 1:44.062

14. Маркус Ерікссон (Sauber) - 1:44.301

15. Ніко Хюлькенберг (Renault) - 1:44.145

Після першого сегменту вибули:

16. Карлос Сайнс (Renault) - 1:44.489

17. Фернандо Алонсо (McLaren) - 1:44.917

18. Сергій Сироткін (Williams) - 1:44.998

19. Ленс Стролл (Williams) - 1:45.134

20. Стоффель Вандорн (McLaren) - 1:45.307