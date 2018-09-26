Формула-1. Honda запланувала експериментувати в решті гонок сезону



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Виробник і команда Toro Rosso можуть отримати вигоду вже зараз

Керівник автоспортивного підрозділу Honda дозволив впровадження експериментальних деталей двигуна Формула-1 у решті Гран Прі сезону, аби якнайкраще підготуватись до 2019 року.

Японська компанія представила модернізований двигун внутрішнього згоряння у червні та готується до ще однієї остаточної модернізації двигуна до кінця 2018 року, адже попереду чекає співпраця з командою Red Bull у наступному році.

Масасі Ямамото, генеральний директор автоспортивного підрозділу Honda, розповів, що компанія експериментуватиме до кінця поточного року.

У цьому сезоні Honda використовувала багато компонентів для обох гонщиків Toro Rosso, головним чином з тактичних причин, тому новий двигун внутрішнього згоряння, турбонагнітач або система відновлення енергії призведе до штрафів на стартовій решітці.

Це означає, що буде цілком логічно ввести будь-які значні оновлення на вікенді у Росії, аби уникнути штрафів наступного тижня перед домашніми трибунами у Японії.

Альтернативою може стати перенесення оновлень Honda на подальші гонки, і тоді все може збігтися з плановою модернізацією болідів Toro Rosso перед Гран Прі США наприкінці жовтня.

Проте вже зараз основні зміни компонентів є найбільш очевидними формами модернізації двигуна, адже виробник і команда можуть отримати вигоду, впроваджуючи нові допоміжні деталі, наприклад, для досягнення більшої ефективності або меншої ваги.

Радник Red Bull доктор Гельмут Марко нещодавно похвалився, що Honda має неперевершений ресурс у Ф1.

Toro Rosso не показувала у цьому сезоні занадто блискучих результатів, але Honda допомогла здобути четверту позицію у Бахрейні, що є найкращим фінішем після повернення у Ф1.

Джерело: ua.Motorsport.com