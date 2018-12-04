Формула-1. Команда Force India змінить назву



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Ленс Стролл за болідом Force India

Про всі подальші нововведення буде оголошено до початку сезону

У попередньому переліку учасників чемпіонату світу Формули-1 2019 року колишня команда Force India зазначена як Racing Point F1.

Проте це лише тимчасова назва. Команда бажає повністю позбутися асоціації з Force India.

Racing Point Force India з’явилась на Гран Прі Бельгії 2018 року після купівлі Force India консорціумом на чолі із Лоуренсом Строллом.

FIA намагалась таким чином підкреслити відмінність від Sahara Force India.

Проте нова назва ще не вигадана і лише обговорюється.

«Це була тимчасова назва, аби підкреслити майбутні зміни. Нова назва буде оголошена до початку сезону 2019 року», - заявив керівник команди Отмар Сафнауер.

Змінити назву команди та конструктора шасі вже не так складно, як раніше, оскільки командам не потрібно отримувати дозвіл Комісії Формули-1 та узгоджувати із суперниками.

Варто лише повідомити FIA у встановленому порядку.

Джерело: ua.Motorsport.com