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    Формула-1. McLaren у наступному році повністю змінить склад пілотів

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    Ландо Норріс - Формула-1. McLaren у наступному році повністю змінить склад пілотів
    Ландо Норріс

    Місця Алонсо та Вандорна займуть Сайнс-молодший і Норріс

    McLaren оголосила, що Ландо Норріс дебютує у Формулі -1 наступного сезону в якості призового пілота колективу.

    Норріс, який бореться за титул у Формулі-2, вразив команду під час перших тренувань Гран Прі Бельгії та Гран Прі Італії.

    Норріс входить у молодіжну програму McLaren з 2017-го. Він не раз брав титули у молодіжних серіях, в тому числі виграв європейську Формулу-3 у минулому році. Зараз він бореться за титул у Формулі-2 проти юніора Mercedes Джорджа Расселла.

    «Стати призовим пілотом McLaren – моя мрія збулася. Я вже деякий час є частиною команди, але це особливий момент. Я міг лише сподіватися, що це стане реальністю», - сказав сам Норріс.

    Новина про контракт Норріса з'явилася незабаром після повідомлення про відхід з McLaren Стоффеля Вандорна.

    У McLaren заявили, що після завершення поточного сезону Ф1 Вандорн більше не виступатиме за колектив.

    Сезон-2018 непросто склався для Стоффеля: він регулярно поступається своєму напарникові Фернандо Алонсо. У понеділок у McLaren вирішили не продовжувати співпрацю з гонщиком після Гран Прі Абу-Дабі.

    Джерело: ua.Motorsport.com

    Автоспорт Формула-1
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