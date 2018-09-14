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    Формула-1. Перше тренування Гран Прі Сінгапуру виграв Даніель Ріккардо

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    Формула-1. Перше тренування Гран Прі Сінгапуру виграв Даніель Ріккардо

    Red Bull Racing випередила конкурентів

    У Сінгапурі на трасі «Марина-Бей» завершилася перше п'ятничне тренування Гран Прі Формули-1.

    Найшвидшим у сесії став австралієць Даніель Ріккардо на Red Bull Racing.

    Другий час встановив його напарник Макс Ферстаппен, трійку лідерів замкнув німець Себастьян Феттель на Ferrari.

    Формула-1

    Гран Прі Сінгапуру

    Перша практика

    1. Даніель Ріккардо (Red Bull Racing) - 1:39,711
    2. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +0,201
    3. Себастьян Феттель (Ferrari) +0,286
    4. Кімі Райкконен (Ferrari) +0,775
    5. Ніко Хюлькенберг (Renault) +1,394
    6. Льюїс Хемілтон (Mercedes) +1,521
    7. Карлос Сайнс-молодший (Renault) +1,618
    8. Валттері Боттас (Mercedes) +1,718
    9. Шарль Леклер (Sauber) +2,324
    10. Ромен Грожан (Haas) +2,397
    11. Маркус Ерікссон (Sauber) +2,697
    12. Серхіо Перес (Force India) +2,701
    13. Кевін Магнуссен (Haas) +2,741
    14. Фернандо Алонсо (McLaren) +2,919
    15. Естебан Окон (Force India) +3,466
    16. П'єр Гаслі (Toro Rosso) +3,529
    17. Брендон Гартлі (Toro Rosso) +3,774
    18. Ленс Стролл (Williams) +4,138
    19. Сергій Сироткін (Williams) +4,325
    20. Стоффель Вандорн (McLaren) +5,449.

    Автоспорт Формула-1 Сингапур
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