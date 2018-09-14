Формула-1. Перше тренування Гран Прі Сінгапуру виграв Даніель Ріккардо
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Red Bull Racing випередила конкурентів
У Сінгапурі на трасі «Марина-Бей» завершилася перше п'ятничне тренування Гран Прі Формули-1.
Найшвидшим у сесії став австралієць Даніель Ріккардо на Red Bull Racing.
Другий час встановив його напарник Макс Ферстаппен, трійку лідерів замкнув німець Себастьян Феттель на Ferrari.
Формула-1
Гран Прі Сінгапуру
Перша практика
1. Даніель Ріккардо (Red Bull Racing) - 1:39,711
2. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +0,201
3. Себастьян Феттель (Ferrari) +0,286
4. Кімі Райкконен (Ferrari) +0,775
5. Ніко Хюлькенберг (Renault) +1,394
6. Льюїс Хемілтон (Mercedes) +1,521
7. Карлос Сайнс-молодший (Renault) +1,618
8. Валттері Боттас (Mercedes) +1,718
9. Шарль Леклер (Sauber) +2,324
10. Ромен Грожан (Haas) +2,397
11. Маркус Ерікссон (Sauber) +2,697
12. Серхіо Перес (Force India) +2,701
13. Кевін Магнуссен (Haas) +2,741
14. Фернандо Алонсо (McLaren) +2,919
15. Естебан Окон (Force India) +3,466
16. П'єр Гаслі (Toro Rosso) +3,529
17. Брендон Гартлі (Toro Rosso) +3,774
18. Ленс Стролл (Williams) +4,138
19. Сергій Сироткін (Williams) +4,325
20. Стоффель Вандорн (McLaren) +5,449.