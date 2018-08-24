Формула-1. Перше тренування на Гран Прі Бельгії виграв Феттель
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Себастьян випередив Льюїса Хемілтона більше, ніж на три десятих секунди
У Бельгії на трасі Спа завершилася перша п'ятнична практика Гран Прі Формули-1.
Найшвидшим у сесії став німець Себастьян Феттель на Ferrari.
Другий час поставив нідерландець Макс Ферстаппен на Red Bull Racing, а трійку лідерів замкнув британець Льюїс Хемілтон на Mercedes.
Формула-1
Гран Прі Бельгії
Перше тренування
1. Себастьян Феттель (Ferrari) – 1:44.358
2. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +0.151
3. Льюїс Хемілтон (Mercedes) +0.318
4. Кімі Райкконен (Ferrari) +0.360
5. Валттері Боттас (Mercedes) +0.366
6. Даніель Ріккардо (Red Bull Racing) +1.200
7. Естебан Окон (Force India) +1.428
8. Ніко Хюлькенберг (Renault) +1.593
9. Серхіо Перес (Force India) +1.811
10. Карлос Сайнс-молодший (Renault) +1.852
11. П'єр Гаслі (Toro Rosso) +1.942
12. Ромен Грожан (Haas) +2.029
13. Шарль Леклер (Sauber) +2.196
14. Маркус Ерікссон (Sauber) +2.199
15. Брендон Гартлі (Toro Rosso) +2.574
16. Ленс Стролл (Williams) +2.607
17. Кевін Магнуссен (Haas) +2.654
18. Ландо Норріс (McLaren) +3.006
19. Сергій Сироткін (Williams) +3.009
20. Стоффель Вандорн (McLaren) +3.094.