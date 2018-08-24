Формула-1. Перше тренування на Гран Прі Бельгії виграв Феттель



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Себастьян випередив Льюїса Хемілтона більше, ніж на три десятих секунди

У Бельгії на трасі Спа завершилася перша п'ятнична практика Гран Прі Формули-1.

Найшвидшим у сесії став німець Себастьян Феттель на Ferrari.

Другий час поставив нідерландець Макс Ферстаппен на Red Bull Racing, а трійку лідерів замкнув британець Льюїс Хемілтон на Mercedes.

Формула-1

Гран Прі Бельгії

Перше тренування

1. Себастьян Феттель (Ferrari) – 1:44.358

2. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +0.151

3. Льюїс Хемілтон (Mercedes) +0.318

4. Кімі Райкконен (Ferrari) +0.360

5. Валттері Боттас (Mercedes) +0.366

6. Даніель Ріккардо (Red Bull Racing) +1.200

7. Естебан Окон (Force India) +1.428

8. Ніко Хюлькенберг (Renault) +1.593

9. Серхіо Перес (Force India) +1.811

10. Карлос Сайнс-молодший (Renault) +1.852

11. П'єр Гаслі (Toro Rosso) +1.942

12. Ромен Грожан (Haas) +2.029

13. Шарль Леклер (Sauber) +2.196

14. Маркус Ерікссон (Sauber) +2.199

15. Брендон Гартлі (Toro Rosso) +2.574

16. Ленс Стролл (Williams) +2.607

17. Кевін Магнуссен (Haas) +2.654

18. Ландо Норріс (McLaren) +3.006

19. Сергій Сироткін (Williams) +3.009

20. Стоффель Вандорн (McLaren) +3.094.