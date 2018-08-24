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    Формула-1. Перше тренування на Гран Прі Бельгії виграв Феттель

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    Формула-1. Перше тренування на Гран Прі Бельгії виграв Феттель

    Себастьян випередив Льюїса Хемілтона більше, ніж на три десятих секунди

    У Бельгії на трасі Спа завершилася перша п'ятнична практика Гран Прі Формули-1.

    Найшвидшим у сесії став німець Себастьян Феттель на Ferrari.

    Другий час поставив нідерландець Макс Ферстаппен на Red Bull Racing, а трійку лідерів замкнув британець Льюїс Хемілтон на Mercedes.

    Формула-1

    Гран Прі Бельгії

    Перше тренування

    1. Себастьян Феттель (Ferrari) – 1:44.358
    2. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +0.151
    3. Льюїс Хемілтон (Mercedes) +0.318
    4. Кімі Райкконен (Ferrari) +0.360
    5. Валттері Боттас (Mercedes) +0.366
    6. Даніель Ріккардо (Red Bull Racing) +1.200
    7. Естебан Окон (Force India) +1.428
    8. Ніко Хюлькенберг (Renault) +1.593
    9. Серхіо Перес (Force India) +1.811
    10. Карлос Сайнс-молодший (Renault) +1.852
    11. П'єр Гаслі (Toro Rosso) +1.942
    12. Ромен Грожан (Haas) +2.029
    13. Шарль Леклер (Sauber) +2.196
    14. Маркус Ерікссон (Sauber) +2.199
    15. Брендон Гартлі (Toro Rosso) +2.574
    16. Ленс Стролл (Williams) +2.607
    17. Кевін Магнуссен (Haas) +2.654
    18. Ландо Норріс (McLaren) +3.006
    19. Сергій Сироткін (Williams) +3.009
    20. Стоффель Вандорн (McLaren) +3.094.

    Бельгія Автоспорт Формула-1
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