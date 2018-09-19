Формула-1. Пілот McLaren Вандорн може опинитися у Ferrari



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Стоффель Вандорн

Стоффель може стати пілотом із розвитку Скудерії

Стоффель Вандорн після свого звільнення з McLaren цілком може опинитися в іншій легендарній стайні Формули-1 – Ferrari.

Пілот приєднався до McLaren із покладеними на нього великими сподіваннями. До дебюту у Формулі-1 він здобув вражаючі результати у молодших серіях і розцінювався як потенційний майбутній чемпіон.

Проте, оскільки бельгієць за два повних сезони у британській стайні суттєво поступався Фернандо Алонсо, у Вокінгу вирішили замінити його наступного року на свого юніора Ландо Норріса, який стане напарником Карлоса Сайнса-молодшого.

Під час вікенду у Сінгапурі Стоффель визнав, що його шанси на продовження кар’єри у Формулі-1 низькі, особливо пілся того, як його репутація зазнала негативного впливу від двох сезонів у McLaren.

Проте 26-річний гонщик не виключив, що може стати тест-пілотом або резервістом якоїсь із команд. La Derniere повідомила, що Вандорн може приєднатися до Ferrari.

Таким чином, він може замінити Данила Квята, який раніше перейшов до Ferrari зі схожих причин. Очікується, що росіянин здійснить свій третій прихід до Toro Rosso наступного року, і про це офіційно буде оголошено на Гран Прі Росії.

Очікується, що Вандорн пристане на пропозицію Скудерії стати її пілотом із розвитку та працювати на симуляторі, що дозволить йому залишитися на обрії Формули-1

Джерело: ua.Motorsport.com