Формула-1. Пілот Red Bull Даніель Ріккардо перейде у Renault у новому сезоні



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Даніель Ріккардо

Ця інформація отримала офіційне підтвердження

Даніель Ріккардо виступатиме за французьку команду Формули 1 Renault із 2019 року.

Слідом за інформацією від Red Bull, що Даніель Ріккардо не виступатиме за неї з 2018 року, Renault підтвердила підписання контракту з австралійцем.

Угода розрахована на два роки.

Останніми місяцями Ріккардо та Red Bull вели перемовини щодо продовження контракту.

До останнього сторони зберігали впевненість у підписанні нової угоди, схиляючись на те, що їм залишилося узгодити лише деталі, проте насправді ситуація виявилася вкрай іншою.

Керівник спортивної команди Renault Сіріль Абітбуль сказав: «Підписання Даніеля підтверджує нашу налаштованість на зростання у цьому спорті. Це також свідчить про всю роботу, що була виконана командою в останні роки. Безсумнівні талант і харизма Даніеля – це великий бонус нашій команді».

Даніель Ріккардо зазначив, що це було одне з його найважчих рішень у кар’єрі.

«Але настав час прийняти новий і свіжий виклик. Я розумію, що Renault треба багато чого зробити для досягнення своєї мети, щоб змагатися на найвищому рівні. Але я був вражений прогресом команди за останні два роки», - пояснив пілот.

Джерело: ua.motorsport.com